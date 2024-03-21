moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元

標籤：新股

【明報專訊】臨近3月底迎來新股上市高峰，昨日兩新股同日開始招股，當中以被視為螞蟻對手的連連數字（2598）市場關注度較高。連連昨日（20日）起至25日招股，預期28日掛牌。公司計劃發行5592萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.21元至10.95元，集資最多6.1億元，每手500股，一手入場費約5530.22元。公司引入杭州城投及杭州高新為基石投資者，認購約佔發售股份的63.9%（假設超額配股權未獲行使），禁售期為6個月。公司自2020年起持續虧損，2023年度虧損6.54億元人民幣，按年收窄28.6%。

另一家同期招股的是去年12月招股後擱置上市的富景中國（2497），為內地盆栽蔬菜農產品生產商。公司計劃發行1億股，招股價介乎1.08元至1.28元，集資最多1.3億元，每手2000股，一手入場費約2585.8元。公司2023年度年內溢利為4923萬元人民幣，按年增54.8%。

順風車平台嘀嗒出行五入表

內地第二大順風車平台嘀嗒出行第五度入表，中金公司、海通國際及野村國際為聯席保薦人。嘀嗒出行2023年度由虧轉盈，利潤3.0億元人民幣，2022年同期虧損1.9億元人民幣。

同時，荃信生物（2509）昨日首掛，收報24.5元較上市價19.8元高23.7%，成交231萬股，涉資6167萬元。不計手續費，每手帳賺940元。至於今日掛牌的米高集團（9879）昨日暗盤均升近兩成，其中，輝立暗盤收報4.74元，升16.2%，不計手續費每手賺660元；富途暗盤收報4.81元，升17.9%，不計手續費每手賺730元。

明報記者

[新股]