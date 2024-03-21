moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」

【明報專訊】中原集團創辦人施永青旗下免費報章《am730》早前獲買家洽賣盤，惟昨日施永青出席電台節目時透露交易「撻Q」，對方以100萬元支票作「誠意金」，惟該支票彈票，不會再與對方洽談。收購方市場推廣公司Layman Marketing Limited策略顧問Edwin Wong接受本報查詢時稱，早前將支票交助手處理，但寫錯支票日子，已重新處理支票。

買家解釋「寫錯支票日子」

施永青認為，買家表達意願後未能展示實際誠意及能力，他表示：「有興趣咪簽臨約（臨時買賣合約），好似買樓咁，我都唔係收好多訂，表示誠意後，大家開始傾正式合約，但支票彈咗票，無辦法，我唔傾落去。」

他又稱，《am730》業務於去年第四季起不斷改善，成功扭虧轉盈，但報業難做，線上線下需一起努力，《am730》現時收入以線下為主，沒有打算放棄印刷報章。施永青透露，《am730》有長達十多年時間都賺錢，去年轉盈後不用「食老本」，免費報紙市場亦在《晴報》停刊後有所改善，「個餅無人爭，周五旺市時可以印100頁，當中80頁是廣告」。

施永青回應本地傳媒查詢時指出，當初買家主動洽談時，他直接向對方提出先給100萬元「誠意金」後再商討，但「一試就知」，認為誠信很重要，因此不會再考慮與對方洽談賣盤事宜。他重申，由於《am730》的大股東是慈善基金，其有受益人，要為他們着想，一直無意主動放盤，但並非一刀切而是會擇善而沽。

Edwin Wong稱，支票事件是誤會，但認為其團隊不太盡責，不會再合作。至於目前是否有與施永青接觸，他表示不評論情况，但會努力推進收購事項。