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保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍

【明報專訊】保誠（2378）公布去年業績，去年扭虧為盈轉賺17.12億美元，而2022年則虧損9.97億美元。按固定匯率計，年內新業務利潤達31.25億美元，較2022年升45%。年度保費等值銷售額（APE）達58.76億元，較2022年升37%。其中香港區因疫後重啟，區內NBV及APE較2022年分別增2.67倍及2.76倍。保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）稱於疫後重新開關後，香港為集團旗下表現較強勁的地區之一。

冀內地旅客續升 從中受惠

保誠昨收報78.2元，升2.22%。集團指出，所有防疫限制措施解除後，特別為中國內地與香港恢復通關後，集團於22個市場中，有12個市場均錄得雙位數增長。當中香港區APE及NBV分別為19.66億美元及14.11億美元，升2.77倍及2.67倍，而中國內地旅客的APE約為疫情前2019年的1.1倍。

華康堯昨於業績記者會中提到，去年內地遊客訪港人數只達疫前2019年的六成至六成半，他認為目前並無任何根本因素會阻礙其訪港人數恢復至2019年、甚或超越2019年時，盼其數字進一步上升，保誠能從中受惠。

保誠亦引入兩個新財務目標，其中至2027年，NBV較2022年時水平達15%至20%複合年增長率，而有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘，亦能於同期實現雙位數複合年增長率。