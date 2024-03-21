保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍

冀內地旅客續升 從中受惠

保誠昨收報78.2元，升2.22%。集團指出，所有防疫限制措施解除後，特別為中國內地與香港恢復通關後，集團於22個市場中，有12個市場均錄得雙位數增長。當中香港區APE及NBV分別為19.66億美元及14.11億美元，升2.77倍及2.67倍，而中國內地旅客的APE約為疫情前2019年的1.1倍。

華康堯昨於業績記者會中提到，去年內地遊客訪港人數只達疫前2019年的六成至六成半，他認為目前並無任何根本因素會阻礙其訪港人數恢復至2019年、甚或超越2019年時，盼其數字進一步上升，保誠能從中受惠。

保誠亦引入兩個新財務目標，其中至2027年，NBV較2022年時水平達15%至20%複合年增長率，而有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘，亦能於同期實現雙位數複合年增長率。