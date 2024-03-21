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嘉里去年核心少賺22% 末期息持平

標籤：經濟

【明報專訊】嘉里建設（0683）公布，2023年核心純利按年跌22%至25.18億元，計及投資物業重估及出售兩個貨倉收益，全年整體盈利則多賺18%至32.43億元，每股盈利為2.23元，每股派末期息0.95元，按年持平。

集團去年收入按年跌10%至130.9億元，主要因物業銷售收入按年跌26%至63.49億元，物業租賃及其他收入則按年持平，達49.86億元，酒店營運按年升66%至17.55億元。集團截至去年底負債比率為34.1%，按年微升0.5個百分點。

今年3現樓項目可賣

市場關注本港發展商的負債率，集團執行董事兼副行政總裁區慶麟稱，最直接降低負債比率都是「搵多啲錢，賣多啲樓，增加現金流」。嘉里今年將有3個現樓項目可賣，會相當看重，因現樓項目資金回籠期較短，將助減債。自3月樓市全面「撤辣」後新盤銷情急增，單是緹外首3個月銷售額已達20億元，對比去年僅7億元。

嘉里建設首席財務官鄭慧善指出，目前主要集中不要再增加負債，公司2023及2024年均要支付上海黃埔區外灘地塊的地價，但即使計及今年需支付的最後一筆款項，預期負債率亦不會超過百分之四十的中段。加上現時賣樓加快，故此預計屬較保守水平。鄭慧善又稱，現時公司待售發展物業的應佔總樓面面積為1081萬方呎，當中85%在內地，15%在香港，已可滿足未來5年及其後銷售所需，故往後會控制資本開支，做好現有項目及交付。若市場有優質項目，則會視乎市況、價錢等因素而定。