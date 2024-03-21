吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%

末期息增4.8%至0.22元

吉利昨日中午公布業績後，股價一度升1.47%至9港元，惟隨後逐漸回落，收報8.83港元，跌0.45%，成交額3.25億港元。

吉利將今年銷量目標定為190萬輛，其中新能源汽車銷量目標料按年升66%；又指去年下半年盈利較上半年升1.38倍，隨着今年更多新品推出及銷量提升，規模效應有望進一步擴大，從而刺激盈利能力改善。目標吉利品牌於新能源佔比提升下，力爭實現盈利水平持續向好；同時極氪及領克兩品牌亦力爭能扭虧為盈。吉利指領克品牌新產品正朝着新能源化發展並將首度推出純電動汽車產品；極氪亦將推出3款新產品，以進入更多細分市場。

極氪領克兩品牌力爭扭虧

吉利指去年面對前所未有的激烈競爭，價格戰貫穿整個年度，而展望今年汽車行業將仍然具挑戰性和競爭激烈，集團將繼續落實藍色吉利行動計劃實施，推進智能吉利2025成果落地。

吉利去年汽車銷量達168.7萬輛，按年升17.7%，同時超額完成去年初所定的160萬輛銷量目標。去年新能源汽車總交付量達約48.75輛，按年升48%。極氪去年交付量達11.87輛，按年升65%。

吉利表示，供應鏈逐步穩定，電池和芯片等零部件的價格也開始回落，計入領克及睿藍兩個汽車品牌後，集團的綜合平均出廠銷售價格按年持平。整體毛利率達15.3%，較2022年增加1.2個百分點。另外，吉利去年研發開支約為78.1億元，按年升15%，而已資本化之產品研發成本增加107億元，主要與新能源智能車型開發有關。

明報記者 江陵凱