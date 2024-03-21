長建多賺3.6% 連續27年全年派息增

集團年內經營現金流達86億元並創新高，並有逾130億元現金，為歷來第三高，僅次於2020年度的134.77億元，淨負債比率為7.7%。按地區劃分，英國的基建業務錄得溢利30.5億元，與去年相若。旗下電能實業（0006）則提供溢利貢獻21.62億元，按年增長6%。澳洲基建業務則受匯價疲弱影響，溢利貢獻按年減少6%至18.55億元。歐陸業務受到荷蘭Dutch Enviro Energy Rozenburg廠房失火拖累，溢利貢獻按年減少19%至5.35億元。

內地與本港地區業務受內地建築活動大減拖累，溢利貢獻按年大減40%至1.17億元。

電能去年純利增加6.3%

電能去年純利60.03億元，則按年增加6.3%，每股派末期息2.04元，按年持平。來自營運市場英國的溢利28.08億元，按年增長近12%；澳洲業務溢利達12.65億元，按年減少近6%；港燈（2638）貢獻10.53億元，按年增長近7%。集團期內現金結餘只有42.01億元，創6年來最低。