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陳清泉：研發電動車 港深可互補

標籤：經濟

【明報專訊】被譽為「亞洲電動車之父」的中國工程院院士陳清泉教授表示，香港國際化認可度高，於電動車研發技術受國際認可、亦能吸引國際人才來港研發；若配合深圳量化優勢，港深兩地「珠聯璧合」，互補長短，在政府的科創藍圖規劃下幫助中國從「汽車大國」變為「汽車強國」。

陳清泉指香港國際化認可度高，於電動汽車的技術研發較能取得國際第三方認證，但在商品化方面則缺乏產能配合；故可藉深圳可量化生產的優勢將科研技術落地化，完成從「科學到技術到產品到商品」的四步驟，建立成熟的科研生態圈。

另外，陳清泉表示，中國的電動汽車產業發展仍面臨一些挑戰。其一，中國的電動汽車製造技術仍較為落後於國際，仍需大量人才及時間進行研發，雖然比亞迪（1211）的產銷量目前已經超越特斯拉成為全球第一，但於晶片技術仍與國際有一定差距，猶幸近3至5年已看到中國的晶片公司迅速崛起；其二，電動汽車充電難的問題在內地二三線城市仍常見，主要見於充電樁不足及充電需時長兩方面，陳清泉建議要改善電池材料，加快充電速度，但也要注意避免發生「熱失控」問題。此外，如何使得電動汽車和電力網路能夠達到友好互動、並實現「人、車、路、雲」一體化，也是中國電動車產業發展一大問題。

陳清泉為中國工程院院士、英國皇家工程院院士、香港理工大學傑出講座教授暨電動車研究中心主任，是電機，電力驅動、電動汽車和智慧能源系統專家。