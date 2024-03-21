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開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入

【明報專訊】由於亞太市場銷售跌幅較預期大，意大利奢侈品牌Gucci的法國母企開雲集團（Kering）（法：KER）罕見地發出盈警，指Gucci今年首季的可比收入恐按年大跌近兩成，可能拖累集團整體可比收入按年跌一成。該股昨最多跌15%至361.15歐元。受開雲發盈警影響，在港上市的奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）昨同樣捱沽，昨開市不久股價最多跌逾12%，收市跌幅收窄至2.3%，收報60港元。開雲其他對手LVMH（法：MC）、Christian Dior（法：CDI）及Burberry（英：BRBY）昨股價跌幅介乎2%至4%。

英上月CPI降溫 市場料維持利率

市場等待美聯儲凌晨公布議息結果，美股三大指數早段微跌。英倫銀行議息前夕，英國通脹顯著降溫，2月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至3.4%，見近兩年半以來低位。

市場預期英倫銀行將在周四維持利率，而金融市場完全消化了8月開始減息的預期。歐洲央行行長拉加德昨重申，6月數據是決定減息與否的關鍵。

開雲集團有三分之二利潤來自Gucci，因此開雲一直試圖重振Gucci品牌，惟成效未顯。Gucci銷售下滑，主要由於亞太區銷售放慢，尤其是中國銷售較弱。這將進一步擴大開雲與競爭對手的差距，令市場感到擔憂。

彭博社指出，過去一年奢侈品銷售降溫，情况以中國尤甚，不過開雲的對手LVMH擁有更廣泛的品牌組合，而愛馬仕（Hermes）（法：RMS）擁有大量顧客的手袋預訂，使這些品牌的營運較開雲具韌性。對於相當依賴亞洲市場的Gucci來說，中國經濟復蘇緩慢是壞消息。

新創意總監作風簡約 與前任不同

Vital Knowledge分析師撰寫的報告指出，Gucci過去數季一直面臨一些其獨有的問題，今次盈警將引發市場對消費者支出及中國經濟狀况的擔憂。

Sabato De Sarno去年被任命為Gucci創意總監，並於去年9月在米蘭推出其首個系列，與前任總監Alessandro Michele的浮誇風格相比，De Sarno的設計相對簡約。Bernstein分析師Luca Solca表示，外界關注中國消費者會否喜歡De Sarno的「低調奢華」，暫時未有定論。

花旗集團分析師Thomas Chauvet指出，開雲出人意表的盈警，對奢侈品產業來說是「相當令人擔憂」的信號，其最大品牌Gucci正處於設計風格及管理的過渡階段，舊產品銷售疲軟，而新的系列尚未在多數門店上架。

開雲表示，Gucci最新的Ancora系列獲「高度好評」，未來數月將在更多門市推出。開雲將於4月23日發布第一季業績。

去年第四季，開雲的可比收入按年跌4%，Gucci、聖羅蘭（YSL）、巴黎世家（Balenciaga）等主要品牌的銷售均出現下滑。

（綜合報道）

[國際金融]