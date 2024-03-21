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波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，接連傳出安全隱患及質量控制問題的波音（美：BA），正考慮出售其國防部門的至少兩項業務，以加強其資產負債表，並專注於應對安全問題。知情人士稱，代表波音的財務顧問已聯繫潛在買家，以評估業界對波音旗下幾家規模較小的子公司的興趣。波音財務總監Brian West警告，生產問題將嚴重影響波音本季的現金流，相關損失將高達40億至45億美元。

「甩門」事故後 生產交付飛機量大減

自美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機於1月5日發生半空「甩門」事故以來，波音面臨更大的監管壓力，以致生產和交付的飛機數量大減，意味該公司正在燒銀紙維持營運。

彭博社引述知情人士稱，即使在「甩門」事故發生前，波音已安排財務顧問與潛在買家接觸約一年。消息指波音可能出售的資產，包括生產軍事級別監聽設備的Digital Receiver Technology。知情人士稱，波音也在考慮如何處理其持有的United Launch Alliance股份。該公司是與洛歇馬丁共同擁有的火箭發射合資企業。消息又指出，波音曾考慮剝離其子公司Argon，但這一進程已被擱置。2010年，波音以約7.75億美元收購生產軍事指揮及偵察系統的Argon。波音任何國防業務的交易，都將面臨美國國防部的審查。

（綜合報道）

[國際金融]