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大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局本港時間昨日凌晨公布議息結果，維持聯邦利率目標區間在現時5.25厘至5.5厘水平不變，同日公布利率「點陣圖」顯示，聯儲局委員維持全年減息3次預測，未有因近月通脹表現反覆而調整。匯豐等大型銀行昨日宣布維持最優惠利率（P）不變。市場人士相信，今年港P將以較小的幅度和次數跟隨美息回落，惟整體幅度不大，對幫助樓價仍言之尚早。

明報記者 歐陽偉昉

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，聯儲局主席鮑威爾在議息後有意放鴿，如稱沒有側重近期較強的通脹數據，又指距離放緩縮表時間不遠，似乎不介意讓市場預期在6月或7月減息。目前當局最為重視核心個人消費支出（PCE）物價指數，只要通脹維持向2%下跌，至年中降至2.5%水平，已能給予聯儲局減息的空間。渣打目前預期今年美國減息4次，較大機會在6月開始，明年則減息3至4次。

渣打：料美6月開始減息

恒生（0011）、中銀香港（2388）、渣打昨日均宣布維持最優惠利率不變，各大行自2022年開始本輪加息以來，累計上調0.875厘。對於今年減P幅度，劉健恒指因為P息由個別銀行決定，因此較難預測，不過相信下調速度和時間，也會如前兩年加息般，不會完全跟隨聯儲局，估計今年或有一至兩次隨美息下調，每次減息0.125厘，即全年減0.125厘或0.25厘。

昨日港元拆息升幅不大，與樓按相關的1個月拆息報4.688厘，上升8.77點子（1厘等於100點子），與銀行融資成本相關的3個月拆息報4.7114厘，上升3.52點子。渣打預期3個月拆息今年底將回落至4厘，至明年底再跌至3厘，1個月拆息料在今年底降至3.8厘。

1個月拆息微升8.77點子

企業借貸多以銀行拆息作定價基準，劉健恒表示，港元拆息下調有利企業融資成本下降，提振營商信心，利好因素可延及明年。對於樓市影響，劉健恒認為今年P息下調幅度不大，按息降低空間不大，不過減息周期開始，預期利率未來進一步下調，加上近期「撤辣」改善氣氛，今年樓市交投料會維持在不錯水平。至於樓價是否大升則言之過早，要等待現有貨源消化才會有明顯上升空間。

中原按揭：按息料4.125厘橫行

中原按揭董事總經理王美鳳則表示，現時港元拆息高於按息，預期現時主要按息將在4.125厘橫行一段時間，至下半年港元拆息逐步回落，銀行有機會因應資金成本改善和業務取態考慮，降低最優惠利率或下調樓按息率，至今年底按息可回落至4厘以下的水平。減息預期亦為樓市「撤辣」後增添利好因素，今年流轉量可回復健康活躍水平。