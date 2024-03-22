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聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘

標籤：經濟

【明報專訊】市場已普遍預期聯儲局本月維持利率不變，早前公布的美國核心通脹高於預期，本月焦點落在聯儲局季度更新的經濟預測，以及主席鮑威爾會後言論取態。當局利率點陣圖維持預期全年減息0.75厘，鮑威爾表示，近期通脹較高有季節因素，雖然會有波動，但沒有改變整體向下情况，減息很可能在今年某個時間出現。

當局上調今年底核心個人消費支出（PCE）預測，較去年12月微增0.2個百分點至2.6%，美國經濟增長預測增0.7個百分點至2.1%，失業率降0.1個百分點至4%（見表）。不過官員預期明年減息次數由4次減少至3次，長期利率中位數由2.5厘增至2.6厘。

今年3月議息聲明與1月接近完全相同，就業增長描述改為「維持強勁」。市場過去擔心就業市場強勁推遲當局減息，不過鮑威爾否認相關說法，指去年就業強勁同時通脹也很快下降，就業也有助供應鏈恢復。鮑威爾又稱，當局可能頗快（fairly soon）減慢現時每月950億美元的縮表步伐。

聯儲局言論被市場視為偏鴿，芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨預期6月減息機率由約六成升至七成半（見圖），年底前減息4次機率33%，較周一大增約10個百分點，較反映政策利率變動的美國2年期債息昨晚跌穿4.6厘。

分析：紓市場對推遲減息憂慮

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，是次會議緩解市場對推遲減息的憂慮，聯儲局有明顯的減息傾向。該行預期美息自年中減息3次，不過今年後減息空間收窄至再減0.75厘，而非1厘，當局上調長期利率預期，顯示往後美國經濟會以較高利率運行。美國經濟、需求走強和非美貨幣回升，會對亞洲市場有利。人民銀行副行長宣昌能昨表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。