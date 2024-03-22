港股升320點 北水連續26日淨買

息口敏感科技股做好

隔晚美股三大指數齊創收市新高，恒指昨高開219點後曾最多升430點，高見16,973點。但人民幣反覆偏軟，A股轉跌影響大市升幅，恒指最終收報16,863點，升320點或1.9%；國指升101點或1.8%，收報5905點，科指升31點或0.9%，收報3582點。北水淨流入減少至47.72億元，是連續26個交易日流入，累計流入957.05億元。單是騰訊（0700）已有16.24億元淨入，中行（3988）及小鵬（9868）亦分別有5.57億元及5.51億元淨買。南水北上則淨流出60.2億元人民幣。

息口敏感科技股做好，騰訊業績勝預期，一度升3.2%，收市僅升0.8%；阿里巴巴（9988）升近2%，今日公布業績的美團（3690）更升近4%；轉虧為盈的快手（1024）先升後跌近2%。汽車股個別發展，吉利（0175）升5.2%，小鵬（9868）遭阿里減持，挫6.5%，蔚來（9866）跌近2%。匯控（0005）升2.1%，重上60元，中國宏橋（1378）升近6%， 是升幅最大藍籌，跌幅最大藍籌是去年少賺逾半的舜宇光學（2382），全日跌逾13%。

分析：港股爭取外資流入有難度

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日大市回穩，美聯儲維持現時利率不變和日本央行結束負利率時代都符合市場預期，市場亦未有觸發環球資金開展新流向，所以港股爭取外圍資金流入亦有難度，短期內只能繼續「塘水滾塘魚」。