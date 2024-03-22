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國泰：末季重開沙特利雅得客運航線

【明報專訊】國泰航空（0293）公布，將於今年第四季復開沙特阿拉伯首都利雅得的客運航線，詳情稍後公布，目前該航線只經營貨運航班。另國泰2月客運量按年升61.6%至180.12萬人次，為疫情前同期的283.35萬人次約六成。

2月客運量升62％ 恢復疫前六成

據國泰業績報告及官方網站顯示，國泰曾有往返利雅得的直航線，但於2017年3月停辦，目前只保留貨運航線。國泰現時於中東的客運直航航點僅有迪拜，提供每日一班往來客機，而以色列特拉維夫的航線因以巴戰爭而暫停營運。身兼行政會議成員的林健鋒上月在立法會一會議上表示，到中東國家要轉機非常花時間和金錢，認為本港「旗艦航空公司」有社會責任協助政府開拓新直航航線。

同時，國泰公布2月份客貨數據，客運量按年升61.6%至180.12萬人次；乘客運載率下跌3.8個百分點至82.4%。貨運方面，上月貨運量按年升3%至10.7萬公噸貨物；運載率下跌7.5個百分點至59.2%。顧客及商務總裁劉凱詩預計，市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線；而隨着不同的會議展覽在港舉行，商務顧客來港的需求亦會持續強勁。此外，「個人遊」計劃近日擴展至西安及青島，將有助刺激未來一段時間，尤其是5月份勞動節假期的訪港旅遊需求。

商務顧客來港需求強勁

機管局亦公布上月客運量錄得420萬人次，飛機起降量2.76萬架次，去年同期低基數下分別增加96.5%及69.3%，疫情前則分別是589萬人次及3.24萬架次。至於貨運量按年增加11.7%至32.4萬公噸，升幅最主要來自出口貨運量，按年升三成。主要貿易地區以往來北美、歐洲及中東的貨運量錄得最大增幅。