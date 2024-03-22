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長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升

【明報專訊】長江實業（1113）去年度只有沙田名日．九肚山等售樓收益共44.85億元入帳，按年大減56.5%，但連同因買方棄購波老道豪宅沒收定金20.77億元，加上酒店、英式酒吧及基建收益俱升，在撇除已出售飛機租賃業務後，持續業務股東應佔溢利只按年減11.7%至173.4億元，與市場預期相若。每股末期息1.62元，按年跌12.4%。

撤辣被指出手遲 李澤鉅：好過不撤

主席李澤鉅昨日在業績發布會稱，儘管近期有人詬病政府撤銷樓市「辣招」出手遲，但是他認為好過不撤，並且見樓市略見起色，連同市場正醞釀減息，經濟亦略有復蘇，他形容：「樓市下跌機會比上升會低些。」

他又反駁長實近年少參與投地之說，指近年前後累計在港投得8幅用地。雖然去年度長實售樓收益較少，但是他強調避過高位摸頂入貨，加上早年購入不少公用事業及收租項目提供經常性收益，因此有能力出擊購地及同時很快減債。他更說：「我相信整個投資界都是預期今年的物業發展盈利會比之前有差距。如果我們在4、5年前地價高峰時買入很多地皮，長實今日的負債比率不可能是3%，更會是持有不少帳面值高於市價的項目。我認為今年是一份OK的業績。」

即使接連出擊，他說，長實的銀行結餘仍逾400億元，加上同系長江基建（1038）坐擁130億元，兩公司多了夾份投資的機會。至於集團旗下長江中心二期幾近完成興建，李澤鉅稱，雖然寫字樓市道並不容易，但是項目具標誌性及擁有維港海景，將帶來經常性收入及長期升值能力。