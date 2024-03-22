恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成

去年集團收入按年增7.9%，至275.7億元。當中來自香港物業發展營業額為147.62億元，較2022年度155.36億元，按年跌5%；分部業績為21.69億元，較2022年33.55億元，按年跌35.4%。內地物業發展營業額為94.98億元，較2022年77.99億元，按年增21.8%；分部業績為21.26億元，較2022年21.97億元，按年微跌3.2%。物業租賃收入為88.43億元，較2022年85.28億元，按年增3.7%。

去年港物業發展營業額跌5%

集團指出，截至去年底另有未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約94.18億元，當中約71.4億元的銷售額預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入帳。截至去年底，以自佔樓面面積計算，恒地在本港擁有土地儲備約2050萬平方呎。

內地方面，集團截至去年底未入帳之銷售總額約為83.19億元，當中約64.77億元預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入帳。

截至2023年底，恒地淨借貸為738.69億元，借貸比率為22.6%，按年跌1.5個百分點。