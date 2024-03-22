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中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%

標籤：經濟

【明報專訊】中海油（0883）公布業績，全年純利按年跌12.6%至1238.4億元（人民幣，下同），每股盈利2.6元，建議派末期息每股0.66港元，減少12%。集團料今年資本支出為1250至1350億元，產量目標為7億至7.2億桶油當量，並預計今年油價會維持以每桶80美元作支點。

期內集團收入跌3.1%至4166.1億元，主要是油氣銷量和貿易量上升，以及國際市場油價下降的影響，其中油氣銷售收入跌7.1%至3278.7億元，銷量升8.2%至6.5億桶油當量，全年實現油氣淨產量6.8億桶油當量，連續5年創歷史新高。中海油表示，今年將堅持油氣增儲上產，推動科技自主創新，推進能源綠色轉型，實施提質增效升級行動。全年預計資本支出1250億至1350億元，產量目標為7億至7.2億桶油當量，儲量替代率目標為不低於130%。

平衡盈利資本開支 研新派息政策

中海油2022年時宣布，2022年至2024全年股息支付率預計將不低於40%，中海油首席財務官王欣表示，集團一向着重股東回報，3年的派息政策將完結，未來會平衡盈利、資本開支及現金等因素去研究新的派息政策，適當時候公布。被問及國務院國資委此前提出，要將市值管理納入央企負責人業務考核中，集團準備如何加強市值管理，王欣回應，集團高度重視市值管理，認為首先公司要保持高質量發展，研究如何增儲上產、降本提質增效，其次要高度重視股東的分紅管理工作，堅持高股息。

油價走勢方面，獨立非執行董事林伯強預期，國際油價現階段會於每桶80美元的支點上落，當中俄烏衝突、歐美對俄羅斯的制裁行動等均令整個石油供應鏈成本上漲，認為目前市場的發展有利於油價表現。