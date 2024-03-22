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恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩

【明報專訊】恒安國際（1044）去年全年多賺45.5%至28億元（人民幣，下同），每股盈利為2.415元，派末期息0.7元，按年不變。集團執行董事及行政總裁許清流表示，現時木漿價格位於中高位，直言「看不懂走勢」，但相信短期內不會有很大調整，對今年毛利率影響不大，料整體保持平穩。

稱木漿價處中高位 「看不懂走勢」

恒安去年收入按年增5.1%至237.68億元，毛利率按年跌0.3個百分點至33.7%，不過單計下半年，整體毛利率就改善至36.5%。許稱木漿價格於去年4月起下跌，4至5月已是價格低位，其後再次向上，但一般而言木漿價格對集團有3個月滯後，因此去年第三季表現較佳。

按分類業務計，去年衛生巾業務銷售收入按年升0.4%至61.78億元，惟毛利率按年跌3個百分點至63.8%；紙巾業務銷售收入大升約12.2%至137.48億元；紙尿片業務收入升約4.3%至12.54億元。許清流指出，不認為消費市場出現升級或降級情况，產品只會愈做愈好，或是同一級別產品追求更高性價比，消費層級亦分得更清楚，集團已積極與不同IP合作吸引年輕人，以及推出更柔軟的產品。許清流認為，目前行業競爭激烈，消費者對價格更敏感，會在適當的時候促銷，不過行業已「內卷不動」，除非成本大跌，否則折扣率變化不大。

集團去年電商及新零售銷售佔總收入升至約30.1%，許表示未有設下電商增長目標，但會在費用成本可承受情况下擴大該渠道佔比。至於集團末期息維持不變，他稱不希望因經濟周期而影響股東回報，未有計劃改變派息策略，但只要對股東好就會考慮執行回購等措施。