AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高

美光行政總裁Sanjay Mehrotra表示，隨着AI帶來發展機遇，美光將會是半導體行業最大的受益者之一。他透露，用於開發複雜AI應用的高頻寬記憶體（HBM）晶片，美光今年的供應已經售罄，明年的大部分供應亦完成分配。AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）已選擇美光為其即將推出的H200圖像處理器（GPU）提供最新的HBM 3E晶片。此前韓國競爭對手SK海力士（韓：000660）原是Nvidia的HBM晶片唯一供應商。

分析料HBM收入提升毛利率

Nvidia行政總裁黃仁勳本周早前稱，HBM不僅是記憶體升級，更是對AI系統至關重要的技術奇蹟。他形容美光是將新科技推向市場的領導者。

分析師預計，美光在高利潤的HBM市場佔有率將在全年持續增長。Mehrotra預計，HBM收入將提升美光的毛利率。美光預計，第三財季調整後毛利率為26.5%，上下浮動1.5個百分點，高於分析師預期的20.8%。

美光的主要業務，是為數據儲存市場提供NAND（快閃記憶體晶片），並為數據中心、PC、智能手機等提供DRAM（動態隨機存取記憶體）。Mehrotra指出，美光在2024財年DRAM和NAND的供應增幅，仍低於兩者需求增長。

記憶體晶片定價低位反彈

記憶體晶片的定價，在觸及多年低位後正在反彈。Mehrotra表示，所有記憶體的定價也在改善，預計DRAM和NAND的定價水平將在2024年進一步上漲。他向投資者稱，2024年該產業將出現反彈，並在2025年達到創紀錄的銷售水平。

Technaanalysis Research首席分析師Bob O' Donnell指出，美光令人印象深刻的盈利及前瞻指引，反映AI發展勢頭正推動DRAM及HBM供應商進入「重要的增長時代」。

部分市場人士押注在雲端和AI領域進行大量投資的IBM（美：IBM），可望在AI投資熱潮鹹魚翻生，其股價近期創2013年以來新高，僅較歷史高位低約6%。與美股科技「七巨頭」相比，IBM今年以來包括股息在內的回報為19%，僅次於Nvidia和Meta（美：META）。

（綜合報道）

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