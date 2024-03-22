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Reddit區間上限定價 首日高開47%

【明報專訊】有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit（美：RDDT）昨在紐約交易所掛牌上市，是2019年Pinterest（美：PINS）上市以來，首家在美國申請上市的社交媒體企業。Reddit的IPO定價設在34美元的目標區間上限，上市估值為64億美元，集資7.48億美元。根據彭博午夜時的消息，其開盤價將較IPO定價高出47%，介乎50至52美元，使其估值可能達到97.9億美元。由於過去兩年美國IPO市場處於枯竭狀態，令Reddit的IPO備受關注。

受美聯儲鴿派信號推動，美股三大指數繼周四齊創收市新高後，昨早段繼續破頂，道指早段升超過300點，科技股領漲。昨晚公布美國經濟數據強勁，3月製造業PMI初值升至52.5，連續3個月處於50榮枯線以上的擴張水平，也是該指數21個月高位，而就業分項指標創8個月新高。由於工資持續增長及燃料成本上升，由製造業及服務業提供的綜合價格衡量指標升至近一年高位，反映通脹仍然頑固。

就業市場持續穩健。在截至3月16日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至21萬人，數量低於市場預期。由於住宅供應改善，美國2月二手樓銷售按月急增9.5%，是一年來最大升幅；折合成年率達438萬間，是一年來最高水平。

（綜合報道）

[國際金融]