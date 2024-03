【明報專訊】上星期美國總統初選發生了一段有趣的小插曲,美國前總統、共和黨總統參選人特朗普,在俄亥俄州一場選舉大會上發表演說:「Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole–that's gonna be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country.」意思是如果他沒有當選,這對美國而言是一場血戰。「Bloodbath」此字一出,立刻惹來美國傳媒廣泛報道,幾家傳媒也大字標題,並將這血戰和幾年前國會山莊事件相提並論。