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減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大

【明報專訊】今年2月澳洲樓市稍回暖，樓價按月升幅擴大至0.6%，為去年10月以來最大按月升幅。CoreLogic研究總監Tim Lawless認為，澳洲住宅市場持續求過於供，令樓價於相對高息環境下保持韌性，上月住宅價格升幅稍為擴大，反映隨着通脹放緩，減息預期增強，買家入市信心現復蘇迹象。

根據CoreLogic的數據，截至上月底澳洲平均樓價約76.6萬澳元，按月升幅由1月份按月升0.4%，擴大至按月升0.6%，升幅為去年10月以來最大，上月按年計升幅更達8.9%。至於個別地區樓價走勢，以珀斯樓價升幅最大，2月底樓價按月升1.8%，按年累升18.3%，樓價中位數達68.7萬澳元，其次為阿德萊德及布里斯班，2月樓價分別按月升1.1%及0.9%，按年計分別累升11.8%及15.6%，樓價中位數分別達72.7萬澳元及80.6萬澳元，表現最差則為荷伯特，2月樓價按月跌0.3%，為該月唯一錄得跌幅的主要城市，按年計累跌0.6%。

居住需求勁 租金按月升0.9%

Lawless指出，儘管澳洲央行在去年6月及11月兩度加息，澳洲整體樓價走勢並未轉向，僅升幅收窄，認為樓市韌性原於住宅供求持續失衡，不同城市及地區的失衡程度有別，某程度上已反映在各區樓價的升幅中，而部分較偏遠城市樓價錄得較大升幅，除受惠於區內人口大幅增長，求過於供情况加劇外，也基於區內樓價相對熱門城市落後，至於樓價較高的焦點城市悉尼及墨爾本，近月樓價經調整後回升，其中悉尼樓價在去年11月及12月連續兩月按月微跌後，踏入2024年即連續兩月錄升幅，墨爾本樓價也於2月擺脫三連跌，按月微升0.1%，顯示隨着通脹放緩，以及市場對澳洲央行今年內減息預期升溫，置業信心現改善迹象。

上月澳洲租金升勢稍為加快，2月整體住宅租金按月升0.9%，升幅為去年3月以來最大，按季升幅更達2.4%，為去年5月以來最高。Lawless稱，雖然上月住宅租金升勢，主要受季節性因素帶動，惟觀察到近月租金升勢正在加快，如去年10月底澳洲整體住宅租金按年累升8.1%，至今年2月底住宅租金按年升幅已擴大至8.5%，基於居住需求強勁，尤其是加息周期，進一步推升租屋需求，以珀斯租賃市場為例，該城市租金近年受惠於區外遷入及新移民流入人口增加，居住需求遠超供應，珀斯獨立屋上月底租金按年計累升13.5%，公寓單位租金更按年升16.5%，為租金升幅最大的主要城市，但亦提醒過去兩年澳洲租金已累升不少，僅是整體公寓單位租金已累升24.1%，租戶負擔能力進一步受壓，以致自去年10月以來，公寓單位租金升勢持續放緩，上月澳洲整體公寓單位租金按年計升幅已放緩至9.6%。

面臨失業率升貸款謹慎等困擾

展望今年上半年澳洲樓市，Lawless指出，近月買家入市信心漸見改善，但澳洲樓價與租金仍需面對不少挑戰，包括失業率上升、生活成本增加、家庭儲蓄水平下降，以及負擔能力壓力上升等，樓價更要面對更為謹慎的貸款環境，料上半年樓價及租金將續受壓，即使受求過於供因素支持，升幅將有限，買家入市信心要進一步改善，或要待利率出現較大幅度下調，惟目前澳洲央行尚未確定減息時間表，因而對後市仍審慎。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]