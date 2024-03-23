美團上季經調整多賺4.3倍 勝預期 新業務經營虧損收窄 首選回購提高股東回報

明報記者 蕭嘉聰

去年全年計，美團經調整純利為232.53億元，按年大升7.2倍，收入按年增25.8%至2767.45億元；即時配送交易筆數按年增23.9%至218.93億單。美團昨績前股價受壓，收市報88.25元，跌4.39%。

今年調整新業務戰略 冀虧損減

美團上季核心本地商業分部的經營溢利為80億元，按年增11.1%；新業務上季收入按年升11.5%至186億元，虧損收窄至48億元。集團表示，去年社區電商市場規模按年基本持平，美團優選增長速度放緩，今年將調整戰略，改善商業模式，包括提升商品加價率並降低補貼，目標是大幅減少經營虧損。

美團創辦人、主席兼行政總裁王興表示，今年春節期間到店、酒店及旅遊業務表現持續創新高，日均交易總額（GTV）增長36%，較2019年更有150%增長，通過投資及準確行銷，相信今年業務GTV可維持較高增長，對競爭格局保持長期信心。

美團上月調整組織架構，王興表示，架構調整可令外賣和酒店及旅遊業務兩個團隊緊密合作，帶來更大協同效應，為商戶帶來更大效益。他又指出，內地大型互聯網公司中，美團較遲發展海外業務，去年5月在港推出KeeTa後業務發展不錯，集團亦主動評估海外市場機會。

他認為，過去10至15年期間，外送服務已成為全球現象，各國均表現良好，相信美團已累積足夠的技術及營運知識，可打入新市場及創造價值。王興續稱，集團正在評估各個市場，尚未有定案，不過進入新市場並非易事，相信現時的現金儲備及自由現金流有助發展新市場，亦會嚴格評估ROI（投資回報），料未來需10年時間在海外市場達至重要地位。

累積足夠技術營運知識 研拓海外

美團今年累計已回購4413萬股B股，總代價約32億元，集團首席財務官陳少暉表示，集團致力提高股東長期回報，包括將資金配置在內部業務發展，外部亦會物色投資機會，為核心業務帶來增長。他又稱，如果短期內沒有良好投資機會，加上業務有足夠流動資金，將會定期評估回報股東的機會，由於現時股價被嚴重低估，回購仍是提高股東回報的首選方式，如有需要未來或會加大回購計劃。