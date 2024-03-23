港股曾挫522點 4藍籌跌逾10%

北水淨流入145億 8個月最多

國指收報5757點，跌2.5%，科指跌約3.6%，至3455點。港股成交1356億元，見一周最多，當中北水淨流入比周四增兩倍，約145.4億元，為8個月來最多。北水連續第27日淨流入，續創3年最長，累計流入1102.43億元。全周計，三大指數均下跌，恒指累跌1.32%，國指累跌約1.1%，科指累跌2.65%。

東方海外業績拖累挫17％

跌市元兇包括科網股美團（3690）績前跌約4.4%、阿里巴巴（9888）跌2.1%及京東集團（9618）跌5.3%。中國平安（2318）亦遭花旗降目標價至52.6元，收報33.45元，跌約5.8%。連同理想汽車（2015）合共5隻藍籌拖低恒指136點，佔跌市37.5%。

跌幅最大的藍籌股東方海外（0316）曾低見98.4元，跌17.8%，收市仍跌16.7%，至99.7元，失守「紅底股」身分，市值蒸發約132億元。集團去年純利跌86%兼減派息，摩根士丹利更預測股價在30日內有70%至80%機率回落，給予「減持」評級兼目標價75元，令沽壓增大。藍籌跌幅亞軍京東健康（6618）遭建銀國際下調目標價至43.9元，股價下跌12.6%，至28.05元。

理想汽車下調首季車輛交付量，沽盤推高成交增至24.7億元，超越中國移動（0941），股價以接近全日最低位收市，報120.4元，跌約10.9%。自去年12月4日「染藍」以來，該股累計跌約17.9%，並拖累小鵬汽車（9868）股價跌8.8%，零跑汽車（9863）跌4.7%。至於長實集團（1113）跌10.7%，至32.8元。

分析：留意能否守住16095點

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指再回調到10日、20日以及100日線以下，短期走勢仍處弱勢震盪，宜留意能否守穩前一級細分底部16,095點。此外，沽空金額增至接近400億元，總體沽空比例升至29.35％，或加劇短期波動風險機會。