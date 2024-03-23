離岸人幣挫逾0.6% 逾一年最大跌幅

瑞士央行突減息 非美貨幣下跌

人行昨日公布人民幣中間價報7.1004，較周四下跌62點子（1元等於1萬點子），較市場計算的中間價偏強1143點子，為去年11月以來最大差距。雖然人行發出偏強信息，不過人民幣昨日仍隨其他亞洲貨幣下跌，離岸人民幣開市後不久失守7.24，隨後跌勢擴大。路透社引述交易員指出，人民幣走弱與人行副行長宣昌能周四表示存準率有下降空間，意味將進一步寬鬆有關，交易員亦指內地國有銀行曾經入市買人民幣沽美元以支持匯價。

截至昨晚6時半，離岸人民幣報7.2678，下跌459點子，創近13個月最大跌幅，下跌0.63%，多於美匯的0.38%升幅；在岸人民幣報7.2286（見圖），跌293點子，亦是去年11月以來低位。非美貨幣下跌，美元兌澳元報1.5346，澳元跌0.83%，歐元則跌0.37%報1.0819。

分析：人民幣或下試7.3

雖然聯儲局本周議息放鴿，不過美元升勢持續，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，其他央行或早於美國減息，至美國年中開始減息前，美元料續走強不利人民幣。

自2月以來外資開始重返A股市場，自去年7月以來再出現月度淨買入，不過本周被淨沽77.78億元（人民幣，下同），單計周四和周五淨沽91.6億元。林俊泓指出，內地企業近期公布的盈利下跌影響市場情緒，從近期內地數據反映，A股下月公布的首季業績亦有不利風險，外資流入減少削弱對人民幣的支持。他預期人民幣有可能下試7.3水平，隨後人行或有措施支持匯率。