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中移逆市升 富瑞華泰調高目標價

【明報專訊】中國移動（0941）績後逆市靠穩，繼續調升派息率獲看好，部分大行維持現時目標價及評級，僅富瑞、華泰等調高目標價。中移動昨股價收報67.25元，逆市升0.6%，成交額達到19.67億元。

大摩：今年預測股息率吸引

另外，摩根士丹利昨日發表報告指出，預計中移動今年服務收入按年增長4.9%，當中DICT（Data Technology、Information Technology、Communication Technology）業務收入按年升18.8%。至於「移動雲」業務，公司管理層料今年其收入至少有三成增長，此前公司對明年「移動雲」收入指引是超過1500億元（人民幣，下同），意味今明兩年CAGR（複合年度成長率）超過34%。該行預計今年淨利潤按年增長6.4%，高於去年的5%，這歸功於穩定的營收增長、營運槓桿效應以及會計變更帶來的折舊費用減少，惟部分被技術創新投資所抵消。另大摩料今年資本開支按年降4.4%，其佔收入比例將降至19%，按年減少兩個百分點。

該行又提及，中移動持續回購港股股份，亦承諾逐步提升派息率，與國企改革方向一致，估計派息率今年及以後每年增加2個百分點，推動2023至2026年股息CAGR為6%。該行認為，目前預測今年7厘至8厘股息收益率相當吸引。

另外，摩根大通發表報告指出，中移動去年第四季收入增長放緩，加上經營開支上升，拖累季度業績遜預期。不過，該行相信市場更關注派息方面，而公司是次派息指引提供了明確的可見性，為股價產生積極影響。

匯豐環球研究亦發表報告指出，中移動「行業雲」收入有三分之二來自「公有雲」，該領域面臨激烈的價格戰，令增值服務變得至關重要，相信中移動及同業由於與其他國企和政府單位之間的關係，將處於有利位置。該行將今明兩年收入預測分別上調1.4%及1.5%，但EBITDA分別下調1.2%及1.5%，今年營業利潤預測上調6％，部分原因是5G設備的使用期限由7年延長至10年。