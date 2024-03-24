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道指上周五挫305點 消費體育用品股受壓

【明報專訊】美國股市自去年11月起升勢浪接浪，上周四創新高後個別發展，三大指數於上周五只得納指向上，道指收市跌305點，消費股及體育用品股普遍受壓。分析預期，未來數個月或會出現溫和回調，或為投資者帶來加倉機會。

美股三大指數全周均升

道指低開7點後最多曾跌311點，收市仍305點或0.77%，報39,475點；標指收市跌0.14%，報5234點；納指先跌後升，收市升0.16%，報16,428點。一周合計，納指及標指在連跌兩周後分別升2.85%及2.29%，道指亦由連跌3周轉升1.97%，三大指數均是今年以來表現最佳的一周。

體育用品股及消費股表現受壓，Nike（美：NKE）料收入前景受壓，股價大跌約7%，為跌幅最大道指成分股，Lululemon（美：LULU）今年收入預測遜預期，股價插水逾15.8%至403.19美元。奢侈品巨擘開雲集團（法：KER）本周罕有發盈警，上周五收市再跌3.57%至358.05歐元，LVMH（法：MC）及歷峰（瑞士：CFR）齊跌逾2%。科網股亦乏力向上，特斯拉（美：TSLA）收市跌1.15%至170.83美元；蘋果公司（美：AAPL）周四急跌4%後，周五升0.53%至172.28美元。

彭博引述瑞銀全球財富管理美國股市主管David Lefkowitz稱，市場情緒及倉位指標上升，不會對未來幾個月出現溫和回調感到驚訝，或可為投資者提供更好的加倉機會。

摩根士丹利預期，美國眾議員提出針對中國相關投資的新法案或不利市場信心，拖累內地股市近日升勢，雖然通過法案需時，亦未必獲批，但相信沒有明顯經濟復蘇及政府加大刺激力度，內地股市將窄幅波動，建議更關注在內地上市個股而非海外上市股份。

港股ADR比例指數升52點

反映中概股表現的金龍指數上周五收市跌1.8%至6135點，市傳百度（美：BIDU）或與蘋果公司合作，股價曾升逾3%，收市升幅收窄至0.5%；阿里（美：BABA）及京東（美：JD）均跌逾2%。

港股方面，恒指夜期周五收報16,515點，無升跌，較恒指收市高水16點。港股ADR比例指數收市報16,789點，升52點，美團（3690）績後ADR折合港元報91.98元，較港收市升4.22%。