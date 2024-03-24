美拉攏日韓 抗衡中國造船業強勢

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、彭博、《環球時報》

鋼鐵工人聯合會請願書指出，逾九成軍事裝備、供應、燃料是經海運，其中絕大多數是合約商業貨船運輸，惟上述船隻全於海外製造，部分是在中國。此外，現時中國企業已成港口龍頭之一，包括在融資、建造、營運、持有等範疇，主要是國企。美國鋼鐵工人聯合會會長David McCall稱，美國鋼鐵廠現時只用了約七成產能，若能製造更多船隻及基建來支持造船業，將創大量職位。

美鋼鐵工會籲支持造船業 創大量職位

美國貿易代表戴琪指將依法認真研究請願書，美國總統拜登在X上發帖稱，將永遠反對中國的不公做法，只要他是總統，就會為美國工人和就業而戰。

《金融時報》為此發長篇報道，從請願書延伸至中美爭奪船舶業的話語權，認為航海業反映全球局勢，不單有機會重燃中美貿易的衝突，亦會令外界更加關注中國軍力及商航擴張，而商航本身又會鞏固軍事能力。

美國過往是造船大國，在全球航運界名列前茅，1975年國內多達逾70艘商船的訂單，現在美國在商船造船業的市佔率竟急跌至不足1%，低至全球第19位。過去20年，中國的產量卻急起直追，單計去年，中國已製造逾1000艘遠洋船舶，美國則少至10艘。

美80年代拒津貼 造船訂單流向東亞

綜合分析，自1980年代起，美國由列根掌舵，擁抱市場主義，抽起大部分對造船業的津貼，相信單靠美蘇冷戰時代的軍事需求，足以支撐本土造船業，於是美國在造船業逐漸失去地位，由東亞國家承接訂單。日本、韓國、中國相繼建立造船業，靠廉價取勝，美國亦減少投資在本土造船業，業內技術、設備、員工訓練亦因而萎縮，造船所需的物料與零件，大部分亦在本土已乏供應，美國造船業的競爭力自然大不如前。

報道指出，航運仍是最有效的工具去運輸貨品及原料，對國安依然重要，因港口軟件及物流平台持有關鍵數據，紀錄國際貨品來往。美國海軍部長Carlos del Toro早前演講時表示：「歷史證明，長期而言沒有強大的海軍強國不是航運強國——商業造船及全球貨運強國。」

「中國製造2025」船舶業列十大產業

早於2015年，中國發布「中國製造2025」計劃，將「海洋工程裝備及高技術船舶」列入十大產業，目標2025年邁入製造強國行列。受政府「祝福」，船舶業可從國有銀行享有政策貸款、稅務優惠、低於市價的鋼材等優勢。

請願書斥中國政府補貼船舶業，未有按自由市場規則行事，又指世貿一貫的交易補救方案不能解決問題，因中國製造的大船主要用於國際商貿，而非進口到美國。David McCall補充，在國際市場中，不可能與中國受補貼的產品競爭，應重寫美國的產業政策。國家商務部研究院研究員白明反駁，美國工會請願是為了自身利益，而拜登積極表態，或會對中國造船業發難，也是為了幫美國工人搶飯碗。

航運衝突也牽涉貨櫃起重機及港口物流平台。據美國海軍戰爭學院中國航運學會助理教授Isaac B Kardon有份的研究，中國企業在96個海外港口中，至少擁有或經營一個碼頭，其中36個碼頭的貨櫃吞吐量躋身全球百大。

拜登上月簽署行政命令，未來5年將斥資逾200億美元加強港口網絡安全，包括協助日本三井在美國附屬公司生產起重機，以取代中國起重機，為30年來美國再次本土生產起重機。美國官員指目前全國約有八成大型遙控起重機由中國製造，並使用中國軟件，現正檢查有否牽涉惡意網絡活動。

美擬打壓中國起重機物流信息平台

上海振華重工為全球供應了七成的貨櫃起重機，惟去年有美國國防官員點名指上海振華的起重機安裝了精密傳感器，可追蹤貨櫃來源和目的地，憂慮中國藉此獲取美軍物資進出口數據。當時中國外交部否認說法。

另一方面，中國約8年前推出國家交通運輪物流公共信息平台，供港口參閱數據。美國海事局早前警告，中共正在推廣物流數據的標準，協助普及該平台，又稱若該平台應用在關鍵港口基建的話，將被中共收集敏感的物流數據。

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