憧憬韓國受惠 五大造船股急漲

鼓勵日韓在美擴產量

早前Carlos del Toro與日、韓造船界人士會晤，鼓勵對方考慮在美國擴充產量，以彌補美國失去的市佔率，並建立「更健康、更具競爭力的造船勞動力」，當時請願書尚未出爐。

到請願書於兩周前上載到美國貿易代表處網站，拜登亦態度正面，刺激韓國五大造船股大漲，三星重工、韓華海洋曾急漲逾一成，現代重工升8%。

韓國NH投資證券分析師Jung Yeon Seung預料，在美國大選前夕，拜登政府接受調查請願書的可能性很大。他又分析，拜登政府對中國造船企業的行動，將使中國造船企業的價格競爭力下降，長遠而言，美國的液化天然氣和液化石油氣將擴大出口，有利韓國造船企業搶佔油氣運輸船市場。

分析：美打壓中 非為韓創造機會

國家商務部研究院研究員白明認為，韓國不甘在造船業輸給中國，故想看美國壓制中國，即使美國打壓中國，也不是為了給韓國造船業創造機會。

[企業地球村]