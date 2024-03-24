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薛偉傑：移動電源「能量魔方Pro」 儲電量達7萬mAh

【明報專訊】在一般人心目中，移動電源的儲電量可能10,000mAh至20,000mAh已足夠；但對於某些業者和發燒友來說，卻完全不是這個想法。深圳市的移速科技有限公司最近推出的「能量魔方Pro」，就將儲電量提高至70,000mAh，並將充電速度提升至100W，連一向追求「高大快」的內地媒體，也覺得這產品的規格刷新了移動電源的天花板云云。

最高可支援100W快充輸出

能量魔方Pro配備2C2A一共4個USB接口。當獨立使用時，USB-C1接口最高可以支援100W的快充輸出，USB-C2接口最高支援45W的快充輸出，USB-A1和USB-A2接口支援22.5W的快充輸出。當同時為多件設備充電時，充電功率最高為100W或80W。在輸入方面，USB-C1接口支援65W快充輸入，USB-C2接口支援45W快充輸入。

機身鎧甲防護結構 增抗衝擊性能

能量魔方Pro的機身採用鎧甲防護結構，以提升抗衝擊性能，外觀採用黑底熒光綠色字配搭。體積為「163mm x 115mm x 44mm」，重量約1.3kg。機身側面還設有LED照明陣列，有三檔亮度與SOS求救模式。

能量魔方Pro將規格定到這麼高，當然不是只為了向智能手機、平板電腦充電那麼簡單；而是為了迎合一些發燒友或專業人士的要求，可以快速為手提電腦、航拍無人機等充電，滿足流動工作、航拍攝影、戶外露營、長途自駕等場景。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]