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近百企向中證監 申備案惟尚未獲登記

標籤：經濟

【明報專訊】中證監自去年3月31日起實施備案制，要求所有內地公司境外上市時，須先就關鍵合規問題向中證監提交相關資料以作註冊備案，適用於中國發行人以及主要業務在內地的香港或海外註冊發行人。有統計顯示，截至今年3月7日，平均通過備案登記日數達113日，而申請備案，但尚未登記的公司數目仍有近100家（見表）。

按華富建業企業融資統計顯示，由去年4月1日至今年3月7日，中證監共備案登記128家公司，平均備案登記日數達113日，當中到香港上市的境內企業，佔79家，包括29家新上市H股、15家僅全流通的H股，以及35家紅籌，平均日數為106日。赴美國上市則有49家，平均日數130日。

已向中證監申請備案，但尚未登記的公司數目仍有98家，當中到香港上市的境內企業佔74家，包括25家新上市H股、6家僅全流通H股，以及43家紅籌；而到美國上市則有23家。

全國人大代表、證監會主席雷添良早前在兩會期間，提出優化境內企業境外上市備案制度，指新規在運作過程中，市場關注備案審核進度慢、預期性不高的問題，建議相關部門進一步理順備案流程。同時向市場提供關於備案關注重點及審核範圍的更清晰指引，幫助企業更好地配合備案工作要求，讓備案工作更常態化、有序化、透明化，審批時間更具可預期性。