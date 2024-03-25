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平保：去年撥備充足 今年可避免

標籤：經濟

【明報專訊】中國平安（2318）去年歸屬母企股東營運利潤按年跌19.68%至1179.89億元（人民幣，下同），主因資產管理業務作資產撥備而錄得虧損。聯席首席執行官兼副總經理郭曉濤表示，平保總資產有11萬億元，當宏觀經濟、股市產生波動，都要未雨綢繆，對相關風險及時作審慎的撥備，以保障中長期穩定健康發展。他相信去年已作比較充足的撥備，該類一次性撥備今年一定可以避免。

有信心未來3年高質量增長

郭曉濤稱，去年撥備是對已發生的投資波動和信用風險，加上認為未來可能產生的影響提取，相信未來3年內地宏觀經濟持續向好，信用和資本市場波動將隨之持續縮小。至於未來有否回撥，郭曉濤認為現階段未看到有此需求，視乎未來風險發展是否與預期有差距，以及主要業務增長情况，若能產生更多利潤，便會提高對抗風險的能力。

平保主要利潤來自壽險，自2019年底開始壽險業務改革，代理人數由逾百萬縮減至去年底約35萬，並引入培養、產能、績效等管理辦法。去年接任聯席首席執行官的郭曉濤表示，清退低產能代理的工作已經結束，現時目標在穩定代理人數規模，通過對不同產能代理的分層運營，增加醫療、健康、養老等服務提升保單金額，加上團隊配合，來提升代理人的產能。今年首季截至現時，新業務價值按年有很好的增長，對未來3年業務高質量增長有信心。

內地監管部門去年下調儲蓄保單的預定利率上限，對儲蓄保單吸引力有影響，郭曉濤認為，內地利率長期下行走勢已較明確，銀行存息同時下調，保單年期長達15年至30年，多於銀行定期兩至三年，可滿足財富保值增值的需求。而利率降至一定階段時，客戶財富管理需求減少，但保障性需求會提高，他們會因應客戶需求，設計不同產品結構和銷售策略。

郭曉濤又指出，現時內地金融行業規模增速開始放緩，整體市場盈利空間開始收窄，惟運營、信用等成本都在上升，該行當前要務為持續去優化成本結構，打開盈利空間，平保有自己的醫療養老業務，除了有長期可持續的成本優勢，也能產生營運利潤。