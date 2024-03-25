中石化去年少賺9.9% 末期息0.2元

集團去年營收為3.212萬億元，按年跌3.2%，略遜市場預期的3.37萬億元‧營業利潤867.44億元，按年跌10%，資產負債率為52.7%，按年增0.9個百分點。

料今年資本支出1730億

業務方面，去年油氣當量產量504.09百萬桶，按年增長3.1%。其中，境內原油產量251.63百萬桶；天然氣產量13,378億立方英尺， 按年增長7.1%。煉油方面，去年加工原油2.58億噸，按年升6.3%，生產成品油1.56億噸，按年增長11.3%，其中煤油產量按年增長60.7%。

去年全年中石化資本支出1768億元，勘探及開發板塊資本支出786億元，煉油板塊資本支出229億元，營銷及分銷板塊資本支出157億元，化工板塊資本支出551億元，總部及其他資本支出45億元，主要用於科技研發和信息化等項目建設。2024年，計劃資本支出1730億元。