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幣護冀年底前為逾10港銀提供服務

標籤：經濟

【明報專訊】虛擬資產託管公司幣護（Aegis Custody）在2019年取得香港託管牌照後，去年起積極在港發展業務，本月中為逾10家銀行舉行「數字資產託管解決方案示範周」。幣護創辦人兼行政總裁魏巧杰受訪時表示，為配合市場發展，香港銀行亦要積極發展數碼化，公司已累積超過5年經驗，可提供簡化至兩個流程的解決方案，以及執行、營運方案的參考，銀行可快速應用以加快業務發展。

她認為，香港政府一直支持各行業發展虛擬資產，除了虛擬貨幣，還包括代幣化綠債、數碼港元（CBDC）等多個項目，銀行從技術、運營以至是業務等層面均要準備好迎來數碼化的升級。

傾向作託管技術服務提供商

魏巧杰表示，幣護過去在美國直接擔任虛產交易所的託管商，不過兩地的監管方向不一樣，香港更鼓勵由銀行及金融機構擔任託管商，因此公司在港的策略傾向作為託管技術的服務提供商，使銀行勝任虛擬資產託管商的角色，目標在今年底可在全港首20家銀行當中，為超過一半銀行提供服務。

至於現時接觸的銀行當中，魏巧杰指出，傳統銀行更有興趣了解跨銀行結算、代幣化資產等如何結合託管服務，而虛擬銀行較多有意為客提供買賣虛擬資產業務，但相信各銀行都會參與到虛擬資產發展，而是本身客戶群有一定差異。

稱港擁發展機會 關注迪拜市場

她又指出，美國龍頭的6家虛產託管公司有兩家專注美國本地市場，有3家選擇到新加坡發展，只有幣護決定押注香港市場。她直言，早在4至5個月前仍是一個很危險的決定，甚至與投資者溝通時亦有一定挑戰，不過現時看來策略非常成功。

她解釋，2019年取得香港託管牌照後就出現疫情，香港封關同時新加坡亦吸引了不少新機會，不過去年6月再度發展香港市場時，與香港監管溝通及了解本地市場情况後，認為香港仍充滿機會。魏巧杰舉例，迪拜的監管力度較寬鬆，牌照要求較低，而幣護在美國受類似於金管局的監管機構所規管，業務已符合銀行等級的風險管理及要求，在港有較大競爭優勢，不過公司仍會積極關注迪拜的發展機會。此外，香港較新加坡有更多傳統金融機構，對公司而言亦有更多潛在客戶。

香港去年出現JPEX事件，她認為事件反映交易所資產與客戶資產應作分開規管，因此銀行可作出託管就變得非常重要，相信未來或會有所調整，以提高對投資者的保護。