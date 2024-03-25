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富蘭克林鄧普頓Ed Perks：美料減息1.5厘 利好美股債

【明報專訊】上周美國聯儲局議息會議釋出利好政策信號，而日本央行亦宣布退出負利率和收益率曲線控制（YCC）政策，美股三大指數及日經平均指數均創歷史新高。今期封面故事專訪管理逾850億美元資產的富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks、瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）及日本股票策略師Nozomi Moriya分析最新形勢。Perks認為，議息結果顯示聯儲局對美國經濟增長及通脹回落有信心，料當局今明兩年均會減息3次，利好美股及美債，美股升勢料會由數隻龍頭科技股擴散至其他板塊，當中他看好消費股及工業股；足立正道及Moriya則認為，日本經濟已走出通縮，未來幾年每年通脹料按年升約2%，料日股升浪未完，但要留意出生率持續下跌的問題。

明報記者 葉創成

富蘭克林入息基金（SICAV系列）於1999年成立，投資於以美國市場為主股票、固定收益和混合證券組合，專注於保持資本增值的同時實現收益最大化，至今年1月底累積錄得逾2.3倍回報。今年剛好是富蘭克林入息基金（SICAV系列）成立25周年，Perks在2002年以來已開始管理該基金，故Perks上周專程從美國探訪亞洲客戶，其中一站是香港，在Perks上周五在港短短一天的緊密工作行程中的開端，是早上9時半接受《Money Monday》專訪，詳細分析美國最新貨幣政策以至美股及美債前景。包括富蘭克林入息基金（SICAV系列）在內，Perks今年1月底於富蘭克林鄧普頓的資產管理規模（AUM）高達850億美元，故他是次所分享的觀點值得讀者重視。

稱議息聲明釋友好鴿派支持信號

Perks表示，美國聯儲局在本港時間上周三至周四舉行議息會議備受關注，原因是當局在2022年3月至去年7月累積加息5.25厘，是當地歷來最進取的加息周期之一，聯邦基金利率上端去年7月升至5.5厘，至今一直維持在此高位（見圖1），市場十分關心未來息口走勢何去何從。

雖然聯儲局上周一如市場預期維持利率不變，但Perks分析，是次議息聲明對美國經濟、就業、通脹及息口走勢釋出「友好、鴿派及支持（friendly, dovish & supportive）」的信號，料聯儲局今年及明年或每年減息3次，每次減息0.25厘，累積減息1.5厘，令聯邦基金上端由目前的5.5厘下調至明年底的4厘，利好美股及美債後市。

Perks指出，美國GDP去年按年增長2.5%後，即使聯儲局是次預期今年及明年GDP增長將會放緩，但亦上調了今年及明年GDP增長預測，料分別增長2.1%及2%，均高於1.8%的長期增長趨勢，此屬相當正面的信號；就業市場方面，Perks表示，美國上月失業率僅3.9%，接近歷史低位，即使隨着今年及明年GDP增長放緩，失業率料回升，但估計也不會超過4.1%，仍然屬於較低水平。

料聯儲毋須等通脹回至2%才減息

是次聯儲局預測今明兩年GDP增長及勞工市場維持理想外，亦預測當局最重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數今年及明年分別僅按年增長2.6%及2.4%，Perks認為，即使這仍然未符合聯儲局2%的通脹目標，令人失望，但他形容通脹2%是神奇目標（magical target），未必短期便可以達到，指只要核心PCE是向着2%的目標進發，聯儲局已可以減息。

事實上，自從聯儲局2022年3月至去年7月大幅加息5.25厘（見圖1），並且維持高利率至今，美國核心個人消費支出（PCE）、核心消費物價指數（CPI）及核心生產者物價指數（PPI）等三大通脹指標過去兩年均已經從高位顯著回落（見圖2）。

經濟就業強通脹回落 利幣策正常化

美國商務部上月29日公布，雖然1月核心PCE物價指數按年上升2.8%，符合預期，但按月卻急升0.4%，是接近1年最大升幅，令人擔心通脹揮之不去，而2月核心PCE物價指數則將於本周五公布。Perks分析，美國很多公司習慣在每年1月及2月加價，因此他相信即使今年1月及2月核心PCE物價指數按月升幅偏高，僅屬季節因素所致，他傾向相信聯儲局對通脹持續回落的預測，料本月至今年夏天的通脹數據將會顯示出來。

Perks表示：「我從是次議息會議聲明得到最重要的信息（greatest takeaway ）是，聯儲局對美國經濟及就業市場展望樂觀，而且也預測通脹趨勢繼續向下，我認為此提供基礎予貨幣政策正常化。我覺得聯儲局正告訴大家，今年或減息3次，明年或再減息3次。」Perks解釋，現時聯邦基金利率上端高達5.5厘，通脹已回落至3%以下，這令實質利率（real interest rate） 處於2.5厘至3厘，貨幣政策屬過緊，很多經濟學理論均指出，實質利率只要維持於1厘至1.5厘便足夠，換言之，聯儲局有1厘至2厘的減息空間。

減息周期買債 可望賺價又賺息

根據Perks的觀點，假如聯儲局今明兩年將減息6次、共1.5厘，令聯邦基金利率上端由現時的5.5厘回落至明年底的4厘，這對資本市場屬十分正面，例如在未來18個月可望為債市帶來順風，原因是利率下跌料令債券價格上升：「債券本身便可為投資者帶來穩定派息，而在利率下跌周期，債券價格也會錄得升幅，令投資者既可賺息又可賺價。」

Perks預測，在聯儲局是次減息周期中，聯邦基金利率明年底下調至4厘後，後年及以後或會進一步下調至3厘此終端利率，跟着便會見底，也就是說，美國不會再像2008年金融海嘯後至2022年3月開始是次加息周期前一樣，長期處於零利率。Perks回憶說，在該10多年美國以至全球不少央行實行零利率政策期間，全球有近10萬億美元債券的孳息率屬負值，既為投資者帶來負回報，亦扭曲了經濟增長及通脹前景，令經濟積聚系統性風險，故Perks強調，希望上述亂象已告一段落。

料美10年國債息續3.8至4.3厘上落

美國10年期國債孳息率上周收報4.1981厘，較2020年3月次周新冠疫情在當地大爆發期間低見0.3137厘已顯著回升，但對比去年10月末周高位5.0187厘亦有所回落（見圖3）。

Perks表示，聯儲局可以控制的是聯邦基金利率此短期利率，10年期國債孳息率等長期利率則由更多因素決定，例如美國財赤情况，甚至是總統大選也會影響其走勢，故Perks相信，即使今明兩年聯儲局料累積減息1.5厘，10年期國債孳息率也不會回落1.5厘那麼多，有可能繼續在去年12月至今約3.8厘至約4.3厘的區間上落，原因是一方面聯儲局已告別零息政策為該長債息率封底，另一方面由於今年及明年經濟增長及通脹回落、進入減息周期，該長債息率期內也不太可能重返去年10月末周高位5.0187厘。

料標指短期再升空間有限 宜選個股

美股方面，Perks表示，基於聯儲局預測今明兩年美國經濟增長理想及通脹將繼續回落，而且估計至明年底料累積減息6次共1.5厘，此宏觀大環境亦屬利好，因此富蘭克林入息基金（SICAV系列）近月已增加美股在投資組合中的比例。不過，Perks亦提醒，現時市場預期標指成分股今年及明年每年盈利增長達10%至12%，屬頗進取的預測，亦顯示不少利好消息已反映於股價上，故Perks相信標指再大幅上升的空間有限，未來一段時間的投資機會在於買個股而非指數，下頁Perks將會詳細交代。

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