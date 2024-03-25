moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀：日本走出通縮 股市升浪料未完

【明報專訊】日經平均指數上月收報39,166點，突破1989年高位38,957點後，本月以來反覆向上，上周五高見41,087點，收報40,888點，分別是即市及收市新高。日本央行於上周亦決定提高利率，為17年來首次，並宣布解除幾項量化寬鬆措施。瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）及日本股票策略師Nozomi Moriya認為，日本現已走出1989年經濟泡沫爆破後逾30年通縮陰霾，未來幾年每年通脹料按年增長約2%，料日股升浪未完。

不過，日本去年新生嬰兒料僅72.6萬，不單按年下跌5.8%，而且亦屬1899年有紀錄新低，《Money Monday》認為，若日本是由勞動力減少推動薪酬向上及通脹升溫，並非健康及可持續的趨勢。

去年新生嬰歷來新低 屬隱憂

就日本去年新生嬰兒數目新低的問題，足立正道認為，這與日本人口老化、適合生育人士減少的問題有關，另外亦涉及文化因素，指韓國出生率同樣很低；他估計，日本政府將會推出更多補貼及經濟援助，鼓勵當地年輕人生育。Moriya則認為，假如日本年輕人收入改善，對提高生育率亦屬正面，故要留意近年出生率持續下跌的問題能否好轉。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]