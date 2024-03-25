瑞銀：日本走出通縮 股市升浪料未完

【明報專訊】日經平均指數上月收報39,166點，突破1989年高位38,957點後，本月以來反覆向上，上周五高見41,087點，收報40,888點，分別是即市及收市新高。日本央行於上周亦決定提高利率，為17年來首次，並宣布解除幾項量化寬鬆措施。瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）及日本股票策略師Nozomi Moriya認為，日本現已走出1989年經濟泡沫爆破後逾30年通縮陰霾，未來幾年每年通脹料按年增長約2%，料日股升浪未完。
不過，日本去年新生嬰兒料僅72.6萬，不單按年下跌5.8%，而且亦屬1899年有紀錄新低，《Money Monday》認為，若日本是由勞動力減少推動薪酬向上及通脹升溫，並非健康及可持續的趨勢。
就日本去年新生嬰兒數目新低的問題，足立正道認為，這與日本人口老化、適合生育人士減少的問題有關，另外亦涉及文化因素，指韓國出生率同樣很低；他估計，日本政府將會推出更多補貼及經濟援助，鼓勵當地年輕人生育。Moriya則認為，假如日本年輕人收入改善，對提高生育率亦屬正面，故要留意近年出生率持續下跌的問題能否好轉。
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