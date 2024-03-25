moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

維昇連年虧損 開發治「侏儒症」藥

【明報專訊】上周維昇藥業再遞表申請來港上市，這已是該公司自2022年以來第3次嘗試登陸港股。維昇從事內分泌學領域藥品研發、專攻用以治療俗稱「侏儒症」的「隆培促生長素」（lonapegsomatropin）藥物開發，其面對的是快速增長的市場，但另方面產品尚未出場，市場卻早已強敵環伺，輸在起跑線的維昇要後來居上，挑戰着實不小。

撰文 旻晞

維昇成立於2018年，這家來自上海的「獨角獸」是次再衝擊港股，聯合保薦人包括摩根士丹利及富瑞。維昇創始股東是來美國納斯達克上市生物製藥公司Ascendis Pharma（美：ASND）附屬公司、其後至2021年B輪融資，引入紅杉中國、奧博資本、夏爾巴投資等，當時公司估值已逾11億美元，晉身「獨角獸」行列。

維昇作為一家處研發後期、產品接近商業化的創新生物製藥公司，其核心產品：隆培促生長素經已完成中國3期關鍵性試驗所驗證，且剛剛於本月，其用於治療PGHD（兒童生長激素缺乏症）核心產品的（BLA）生物製品上市許可申請，已獲國家藥品監督管理局受理。維昇亦早與藥明生物（2269）建立合作關係，一旦獲得生產BLA，由藥明生物生產的核心產品將開始商業化，預計將於2028年實現。那麼，隆培促生長素究竟是什麼？簡單來講，便是用作治療包括PGHD，或俗稱「侏儒症」的一種同類最佳候選藥物。說起「侏儒症」病患者，最出名的莫過於「球王」美斯，他11歲時骨骼發育緩慢，確診患上PGHD需要接受荷爾蒙注射治療。據指他當時曾試過3年間每晚打針注射生長激素，以令身體長高。

相對美斯要打針 維昇拓給藥方案

相對美斯要每晚打針，隆培促生長素則是一種能提供每周一次的給藥方案，與短效（每日注射）人生長激素相比，注射頻率降低86%，亦有可能進一步改善治療效果和延長治療時間。維昇於上市文件中介紹，隆培促生長素是唯一一款，與短效人生長激素的陽性藥物對照及平行組試驗中，顯示出優效性及同等安全性的「長效生長激素」（LAGH）。據指試驗中，於52周時，隆培促生長素的年化生長速率（AHV）為10.66厘米/年，而短效人生長激素為9.75厘米/年。所謂「一寸長一寸強」，得來不易。

儘管LAGH潛在療效較短效人生長激素優勝，但目前內地人生長激素市場仍是以短效人生長激素為主導，當中又以「水劑」為主，按弗若斯特沙利文的資料，估計去年短效水劑療法便佔市場的58%；LAGH佔26%；短效粉劑佔餘下的16%。主要是由於相對於短效療法，LAGH於內地相對較後期才推出，2014年才於內地上市，較短效粉劑及水劑分別於1998年及2005年上市，為時尚短。報告預測，LAGH療法要至2027年其市佔率才會過五成，成市場主導療法。報告又估計內地LAGH的市場規模於2022年至2026年，以及2026年至2023年的年複合增長更高達46.7%及19.5%，遠高於同期短效粉劑的0.9%及倒退2%；以及短效水劑的5%及2.6%增長。

內地PGHD市場規模於2022年雖已佔全球市場最大份額、達34%，但增速不減，除了中國人口較多，也因為其治療率目前仍然相對偏低，如2022年接受治療的比率僅為4.8%，估計至2030年可達到10.5%。潛在病患者上升同時，PGHD治療率的逐步提升更加是LAGH未來仍能以高速增長的主要推動力。

市場增長空間不乏，但同樣競爭對手亦不少。目前維昇仍未有商品推出市場，而內地早已有同業在打拼。目前已獲批於內地上市、用於PGHD的LAGH療法，便有長春高新（深：000661）旗下金賽藥業的「金賽增」，連同安徽安科生物（深：300009）、上海聯合賽爾及丹麥藥企諾和諾德（美：NVO）目前亦是內地短效人生長激素療法市場的主導藥企。

至於目前處於LAGH療法臨牀階段的藥企當中，廈門特賽及維昇分別於今年1月及3月於內地取得BLA、屬較領先企業，不過Genexine/天境生物、諾和諾德的LAGH療法亦已入臨牀3期；於臨牀2/3期、2期急起直追的藥企還包括安科生物、優諾金等等，最終鹿死誰手？

未有產品推出 收入靠政府補貼

當然，維昇亦不光是只有LAGH這戰線，公司其實同時亦有兩款關鍵候選藥物，分別是那韋培肽（navepegritide）及帕羅培特立帕肽（palopegteriparatide），分別針對兒童和成人內分泌疾病，即軟骨發育不全症及甲狀旁線功能減退症，兩藥物亦已在全球範圍內進入後期臨牀試驗階段。前者於中國已進入臨牀2期試驗，估計今季內完成；後者則進入臨牀3期試驗，估計年內向國家藥監局提交新藥申請（NDA、即藥品申辦方正式向相關藥物監管機構提議批准新藥上市及銷售）。值得注意是，維昇目前3款核心產品，都是由其創始股東Ascendis Pharma授權引入。

既然未有任何產品推出市場，可想而知維昇往績期間連年虧損難色。直至目前為止，維昇唯一收入來自政府補貼及銀行利息，理所當然地被研發及行政開支全面蠶食。在2021年、2022年及2023年，維昇分別錄得虧損4.89億元、2.89億元及2.5億元（人民幣，下同），可喜是虧損逐年收窄，但維昇亦預計在未來幾年仍將產生虧損，亦持續出現經營活動現金流出。截至去年底，公司手頭現金3.4億元，較2022年底降46%，故不難理解其先後3次遞表申請來港上市的必要性。上市文件中，維昇估計以去年底現金加上是次集資（若成功），將足夠為未來12個月的運營開支及資本需求提供資金，一年而已。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]