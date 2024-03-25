澳門部分酒店復活節預訂爆滿 房價遜去年 業界料助提升3月賭收

明報記者 陳偉燊

澳門統計暨普查局資料顯示，至1月份止當地酒店房間已達4.64萬間，較去年3月份多增7400間。本報翻查各綜合度假村酒店預訂情况顯示，截至上周三晚止，澳門半島以回力、星際及永利澳門，路氹度假區則以銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河、悅榕莊及萊佛士提早全數預訂爆滿。但是以房價計算，以向來獲旅客捧場的威尼斯人為例，復活節正日3月31日豪華皇室套房每晚叫價1888.2澳門元計，則比去年4月9日復活節正日2798.4澳門元為低，跌幅約32.5%。歷來受難節翌日高峰計，今年3月30日該套房叫價3328.2澳門元，亦比去年4月8日的4238.4澳門元低21.5%。同一情况亦發生在其他仍可預訂房間的酒店上。

實德環球：內地客港客料七三比例

實德環球（0487）副主席馬浩文指出，在復活節檔期酒店房價會比平時周末稍升，集團旗下酒店房價約逾1000元，和去年相若。現時所見訂房入住率已逾六成，他估計臨到假期前會爆滿。儘管復活節向來為港人假期，但是他稱：「近期內地旅客訪澳數目增加，估計內地和港客佔比會由平日的六、四之比，提高至在復活節時佔七、三之比」，內地旅客反而增加。他謂農曆年過後，博彩收入多數回落，3月份傳統更為業界淡月，但是在今個月尾復活節帶動下，就算不及五一檔期的表現，這仍會比平常3月份的賭收有所提升。

旅遊界：日均訪澳旅客或達10萬

澳門旅遊業議會理事長胡景光則表示，復活節為港人假期，料澳門酒店房價與平時周六水平差不多。當中路氹的國際五星級酒店索價會逾2000元，澳門半島的四、五星級酒店房價介乎1000至2000元，整體入住率可達八成。其亦估計日均訪澳旅客可達10萬人。他說：「預期假期周六當日（即3月30日）和訪澳內地自由行旅客叠加下，當日酒店訂房會爆滿」。