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富士膠片助企業數碼化 推月費模式控營運開支

【明報專訊】2020年初爆發新冠肺炎疫情，催化香港由企業至健康產業更講求數碼化及營運效率。在疫後雖然香港復蘇速度不似預期，但是富士膠片商業創新香港董事總經理陳偉明表示，企業實現數碼化後，將來可聚焦於改善空間利便吸納人才。他們會繼續因應市場需求，提供月費模式助企業實現數碼化。

富士膠片商業創新公司前稱富士施樂，隨着日本富士膠片全數掌握股權後易名，至今在港發展已60年。陳偉明指出，疫情正是催化劑，企業為利便員工在任何場所工作下，使用到公司的超自動化方案去推動數碼化。該等方案融合更多影像、與人工智能相關的大語言模型（LLM）等技術。在雲端服務支持下，企業便可將文字、投影片簡報軟體（PowerPoint）甚至試算表Excel檔，經修改或增減欄目後，在本地毋須人手編程下，例如易於自動轉成供手機應用程式（App）的表格供終端用家使用或填報。

超自動化業務佔逾半生意

現時超自動化業務佔該公司逾半生意，陳偉明稱當中獲不少跨國企業、保險公司使用。此外他們更提供全日無休的網絡安全管理服務（MSS），透過專家借助人工智能技術，協助企業以可負擔的月費實現網絡保安工作外判。另在體檢市場上，他說，公司亦提供方案利便病人擁有紀錄連結，授權醫生取用斷症，甚至製作成便攜的手冊。在提供解決方案時，他說，公司因應經濟變化，讓用戶以月費數千元起得嘗數碼化，令巨額資本性開支（CAPEX）投資變成可控的營運性開支（OPEX）。雖然很多企業藉口推動數碼化減省租金成本，但是他強調企業長遠可着眼善用地方增設共享空間，方便員工溝通合作，令辦公室變成「智. 型Office」後料更易吸納人才，加強韌性。

日資本地薑高層籲年輕人多嘗試

作為在港土生土長的「本地薑」擔任日資公司高層，陳偉明不諱言感到榮幸。他說：「除了未有在財務部門工作過，之前曾經到供應鏈、外判及市務推廣等不同部門工作」，並謂全球性公司在港發展給予他很多機會。他寄語年輕人多嘗試，放眼長遠目標，擴闊覆蓋面，並懂得深耕細作。例如直接和同事及客人聯繫，深入了解運作及掌握好問題癥結後，提供方案幫助同事及客人解決問題，贏取更多人信任。