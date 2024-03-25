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袁國守：業績期尋寶 內需股值博

【明報專訊】港股繼續「有波幅無升幅」節奏，17,000點關口阻力重重，欠缺上升催化劑下，料炒股不炒市仍是主旋律。現處業績期，好些熱錢從業績股中尋寶，只要成績不太差也有機會爆上，個別即將放榜的內需股可趁勢短走一轉。

大市近日走不出上落格局，就算個股業績一般，只要不致太過「驚嚇」，股價亦有望借勢抽高。舉例說，體育用品股李寧（2331）去年全年少賺近22%，至31.86億元人民幣，差過市場預期，但上周三（20日）公布業績當天，曾飈近8%，除因私有化消息，市場解讀為估值低殘有關，且毛利率不錯，維持48.4%。因此，在即將公布業績的股份中，估值低殘又或壞消息盡出的個股具一定值博。

農夫山泉40元水平獲支持

配合國策，中國商務部將今年定為「消費促進年」，料往後將有更多政策出台促進內地消費，故業績股中，內需股值得多望兩眼。

將於明日（3月26日）放榜的「水股」農夫山泉（9633），其創始人鍾睒睒近日遭網民圍攻，拖累股價插水，過去1個月累瀉近一成，但鍾氏已一連卸任12間旗下公司的法定代表人，而股價於40元水平找到支持，估計「網民圍攻」暫告一段落，壞消息應已反映得「八八九九」，可趁業績公布前後博反彈。

事實上，未發生「網民圍攻」事件前，多家證券商都給予農夫山泉好評，例如海通國際首予「優於大市」評級，目標價50元，認為該公司具稀缺的超高ROE成長目標，享有估值溢價，在港股消費板塊屬於絕對第一梯隊。

另外，可冷吼市場視為「白酒第一港股」的珍酒李渡（6979），此股去年4月底才在本港上市，亦具內需概念，今日（3月25日）公布全年業績，近日曾升見11.28元，隨後調整至10天線約10.6元現承接，有望借業績衝多一浸，惟過往表現波動，僅宜小注參與。

珍酒李渡今放榜 可小注參與

珍酒李渡早前發盈喜，預期去年全年淨利潤不低於23億元人民幣，而2022年度淨利潤約為10億元人民幣，預計淨利潤增長主因集團4個白酒品牌的發展推動收入增加，且毛利率進一步提升。中金維持珍酒李渡「跑贏行業」評級，目標價11.4元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]