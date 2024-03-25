全家外遊 善用旅保家庭優惠

明報記者 劉敬華

購買旅遊保的主要目的，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。港人入住海外醫院需支付非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲/環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡及保障地區等因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，5天環球保障的個人保費達328元。若在兩者間取平衡，是次比較的計劃中，環球保障方面，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，5天出遊美國個人保費約224元，可提供最高150萬元的醫療保障；至於亞洲保障，匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，5天個人保費約171元，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-金計劃， 5天出遊日本個人保費為126元，也可提供最高200萬元的醫療保障。

4人家庭保費介乎271至1032元

要減低家庭出遊的保費開支，則要留意旅遊保險的家庭投保優惠，假設投保家庭為兩位成人及兩位18歲以下兒童，這組合的4人家庭在是次比較計劃中的保費約介乎271元至1032元。比較環球保障，以蘇黎世「自在旅遊」優選計劃（單次旅遊），5天出遊美國4人家庭保費約620元，可提供最高150萬元的醫療保障，較為吸引。若比較亞洲保障，匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，5天4人家庭保費約487元保費，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，5天出遊日本4人家庭保費約299元，提供最高150萬元的醫療保障。

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