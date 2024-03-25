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強積金諮詢機構GUM：MPF股票基金受捧 混合資產基金走資

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM發布今年2月強積金市場分析報告。截至2月，強積金市場總資產上升了3.5%，至1.16萬億元。在市佔率方面，宏利仍以27.9%的佔有率居首，匯豐（17.6%）和永明（10.9%）繼續位列第二和第三。2024年初至今，宏利的市佔率上升0.18%，主要受到投資回報的推動。匯豐升0.03%，而永明的市佔率則下降了0.13%。第四位的友邦的市佔率升0.01%至9%；中銀保誠的市佔率以7.3%保持第五名。

今年2月，股票基金繼續受市場追捧，共有10.6億元轉入股票基金，而混合資產基金和固定收益基金則分別有9億和1.6億元的資金轉出。期內，淨資金轉出最多的前五個資產類型包括混合基金（80%至100%股票）、香港股票基金、香港股票基金（追蹤指數）、混合基金（60%至80%股票）和大中華股票基金。

而資金淨流入最多的前五個資產類型則包括美國股票基金、預設投資策略-核心累積基金、日本股票基金、環球股票基金和預設投資策略-65歲後基金。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，2024年整體股票市場表現不錯，尤以美股持續強勢，2月單月近23億元資金湧入美股基金；年初至今，已有近55億元流入美股基金，規模超越2023年流入美股基金的一半以上（2023年共97億元流入美股）。

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[強積金諮詢機構GUM 投資放大鏡]