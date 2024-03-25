許健生：Nvidia或邁向「3萬億美元企業」

Nvidia的崛起源於其先進的GPU技術。GPU最初被設計用於加速圖形渲染，但後來被證實同樣適用於加速AI計算和訓練大型神經網絡模型。憑藉此項創新，Nvidia逐步從一家視頻遊戲加速器公司轉型成為AI晶片與解決方案的領軍企業。如今，其GPU產品幾乎成為每個AI大模型背後的「標配」及重要戰略設備。

Blackwell出台成動力

Blackwell是Nvidia第7代GPU架構，代表着該公司在推動AI革命進程中的又一重大突破。這款集成20多億晶體管、擁有驚人算力的晶片，相比上一代Hopper，其構建和運行大型模型推理負載提供30倍的性能提升，並在成本和能耗降低了25倍之多，其強大性能讓更多企業有望構建AI超級計算機，提供前所未有的創新服務。

在Blackwell之前，Nvidia的上一代Hopper架構才剛助力該公司市值突破2萬億美元。有分析認為，Blackwell的問世將為Nvidia加入「3萬億美元企業」注入新動力，鞏固其在AI時代的全方位主導地位。除卓越的產品實力外，Nvidia的另一大競爭優勢在於其完備的軟件生態，尤其是CUDA平台的強大網絡效應。

CUDA是Nvidia 20年前就開始構建的軟件生態系統，將GPU加速功能融入數百萬開發者手中。如今隨着AI助手等創新應用的興起，CUDA變成Nvidia戰略的重中之重，提供了友好的算力環境，使更多開發者依賴這一平台。正如創始人黃仁勛所言：「我們不是生產工具的硬件公司，而是一個平台企業。」積累下的開發者黏性正是Nvidia最難以撼動的「護城河」。

除了核心的硬件和軟件優勢，Nvidia的成功，還離不開其開放包容的企業文化。公司總部位於矽谷聖克拉拉，採用神經網絡般的扁平化組織結構。黃仁勛將公司內部員工比作「世界最小的超級公司」，並鼓勵新人參與大項目，因他們沒有框架束縛，能發揮更大創意。

作為當今全球最富有的科技企業家之一，黃仁勛本人則被視為「科技偶像」。他熱愛技術，對話充滿激情，同時又不失嚴謹務實。黃仁勛曾坦言，過往貧困的經歷讓他「更了解市場需求」，也正是這段痛苦的煎熬孕育了他永不言棄的堅韌品格。他還主張要驅除「期望過高」的心態，反而擁抱失敗，因為只有如此才能創新求變。

雖然Nvidia一路狂飈，但開拓AI新紀元的征程方才剛剛開始，還有諸多難題待解。首先，隨着大型AI模型愈加複雜，能效和功耗問題愈發嚴峻，這是GPU在未來一段時間內面臨的物理極限。為跨越這個樞紐關卡，黃仁勛表示必須持續突破晶片的能效邊界。

黃仁勛無懼科企龍頭挑戰

此外，隨着Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）等科技巨頭積極投入AI晶片研發，Nvidia在這一領域的主導地位亦可能受到挑戰。不過黃仁勛對此並不太擔心，他認為這些巨頭出品的晶片或許優秀，但沒有哪家像Nvidia一樣，擁有全棧解決方案助力大眾構建數據中心級AI超算。「我會確保Nvidia是全球唯一一家能讓所有人都可以構建此類系統的公司。」

再者，中國市場的複雜環境也是Nvidia面臨的艱鉅考驗。由於受制於美國出口管制，Nvidia不得不為中國市場推出受限版晶片。不過，黃仁勛強調，中國是Nvidia供應鏈中舉足輕重的一環，全面切割中資供應的做法並不可行，公司將在出口規則許可範圍內，努力在中國實現業務最大化。展望未來，隨着生成式AI技術的不斷突破，Nvidia將負擔起更多社會責任。「IT企業有全部的工具和數據，只需將其變成AI助手，就能為用戶帶來無限可能。」黃仁勛對此充滿期待。而在他筆下，構建全新型態的AI數據中心或「AI工廠」才是終極目標，那將是「發電機般的存在，創造智慧和財富」。

筆者認為站在AI時代的風口浪尖，Nvidia正在努力擴大優勢，巔峰還遠未到來，Nvidia必將引領AI革命行穩致遠。反之，受地緣政治影響，國內創科企業未必能使用或需付「天價」 去購買最頂尖的晶片；如目前最流行的H100及即將出貨的H200和H20。國家必須自行研發，突破這些「卡脖子」的科技技術短板，才可提升國家在數字經濟及人工智能發展的競爭力。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]