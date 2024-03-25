moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

許健生：Nvidia或邁向「3萬億美元企業」

【明報專訊】人工智能浪潮正在掀起全球前所未有的科技變革，Nvidia（美：NVDA）無疑是這場AI革命的引領者和最大受益者。作為全球AI晶片市場佔有率超過80%的龍頭企業，Nvidia在今年的年度開發者大會（GTC）上發布了新一代AI晶片架構Blackwell。其名字取自於美國國家科學院首名黑人院士David Harold Blackwell，意在進一步鞏固公司在AI時代的領先地位。

Nvidia的崛起源於其先進的GPU技術。GPU最初被設計用於加速圖形渲染，但後來被證實同樣適用於加速AI計算和訓練大型神經網絡模型。憑藉此項創新，Nvidia逐步從一家視頻遊戲加速器公司轉型成為AI晶片與解決方案的領軍企業。如今，其GPU產品幾乎成為每個AI大模型背後的「標配」及重要戰略設備。

Blackwell出台成動力

Blackwell是Nvidia第7代GPU架構，代表着該公司在推動AI革命進程中的又一重大突破。這款集成20多億晶體管、擁有驚人算力的晶片，相比上一代Hopper，其構建和運行大型模型推理負載提供30倍的性能提升，並在成本和能耗降低了25倍之多，其強大性能讓更多企業有望構建AI超級計算機，提供前所未有的創新服務。

在Blackwell之前，Nvidia的上一代Hopper架構才剛助力該公司市值突破2萬億美元。有分析認為，Blackwell的問世將為Nvidia加入「3萬億美元企業」注入新動力，鞏固其在AI時代的全方位主導地位。除卓越的產品實力外，Nvidia的另一大競爭優勢在於其完備的軟件生態，尤其是CUDA平台的強大網絡效應。

CUDA是Nvidia 20年前就開始構建的軟件生態系統，將GPU加速功能融入數百萬開發者手中。如今隨着AI助手等創新應用的興起，CUDA變成Nvidia戰略的重中之重，提供了友好的算力環境，使更多開發者依賴這一平台。正如創始人黃仁勛所言：「我們不是生產工具的硬件公司，而是一個平台企業。」積累下的開發者黏性正是Nvidia最難以撼動的「護城河」。

除了核心的硬件和軟件優勢，Nvidia的成功，還離不開其開放包容的企業文化。公司總部位於矽谷聖克拉拉，採用神經網絡般的扁平化組織結構。黃仁勛將公司內部員工比作「世界最小的超級公司」，並鼓勵新人參與大項目，因他們沒有框架束縛，能發揮更大創意。

作為當今全球最富有的科技企業家之一，黃仁勛本人則被視為「科技偶像」。他熱愛技術，對話充滿激情，同時又不失嚴謹務實。黃仁勛曾坦言，過往貧困的經歷讓他「更了解市場需求」，也正是這段痛苦的煎熬孕育了他永不言棄的堅韌品格。他還主張要驅除「期望過高」的心態，反而擁抱失敗，因為只有如此才能創新求變。

雖然Nvidia一路狂飈，但開拓AI新紀元的征程方才剛剛開始，還有諸多難題待解。首先，隨着大型AI模型愈加複雜，能效和功耗問題愈發嚴峻，這是GPU在未來一段時間內面臨的物理極限。為跨越這個樞紐關卡，黃仁勛表示必須持續突破晶片的能效邊界。

黃仁勛無懼科企龍頭挑戰

此外，隨着Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）等科技巨頭積極投入AI晶片研發，Nvidia在這一領域的主導地位亦可能受到挑戰。不過黃仁勛對此並不太擔心，他認為這些巨頭出品的晶片或許優秀，但沒有哪家像Nvidia一樣，擁有全棧解決方案助力大眾構建數據中心級AI超算。「我會確保Nvidia是全球唯一一家能讓所有人都可以構建此類系統的公司。」

再者，中國市場的複雜環境也是Nvidia面臨的艱鉅考驗。由於受制於美國出口管制，Nvidia不得不為中國市場推出受限版晶片。不過，黃仁勛強調，中國是Nvidia供應鏈中舉足輕重的一環，全面切割中資供應的做法並不可行，公司將在出口規則許可範圍內，努力在中國實現業務最大化。展望未來，隨着生成式AI技術的不斷突破，Nvidia將負擔起更多社會責任。「IT企業有全部的工具和數據，只需將其變成AI助手，就能為用戶帶來無限可能。」黃仁勛對此充滿期待。而在他筆下，構建全新型態的AI數據中心或「AI工廠」才是終極目標，那將是「發電機般的存在，創造智慧和財富」。

筆者認為站在AI時代的風口浪尖，Nvidia正在努力擴大優勢，巔峰還遠未到來，Nvidia必將引領AI革命行穩致遠。反之，受地緣政治影響，國內創科企業未必能使用或需付「天價」 去購買最頂尖的晶片；如目前最流行的H100及即將出貨的H200和H20。國家必須自行研發，突破這些「卡脖子」的科技技術短板，才可提升國家在數字經濟及人工智能發展的競爭力。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]