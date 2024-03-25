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摩根大通亞洲：急跌後博反彈 舜宇牛50248

【明報專訊】舜宇光學（2382）公布業績後連日急跌，上周五曾跌至41元水平，見2017年以來新低。舜宇去年盈利跌逾50%，毛利率跌逾5個百分點。有券商指出，雖然舜宇收入及出貨量按季回復增長，但去年下半年毛利率差過預期，反映手機鏡頭和相機模組市場競爭激烈，有可能限制集團復蘇情况，而舜宇今年度的業績指引亦差過市場預期。

輪證資金流方面，輪場投資者傾向趁正股急跌以好倉部署反彈，舜光好倉上周四錄得約210萬元淨流入，至於淡倉資金流相對淡靜。上周五正股進一步下跌時，資金繼續進場吸納。

如投資者認為正股有望回升，可留意舜光購（23315），行使價54.05元，實際槓桿4.4倍，2024年9月20日到期。牛證方面，市場上大部分舜光牛證被收回，40元以下收回條款為舜光牛（50248），收回價39元，實際槓桿7.7倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]