廖偉強：南下買樓熱 燃起港樓市

今次樓市快速轉熱，內地人成為「先頭部隊」帶動大市，對他們而言，今次「撤辣」是入市大好時機，因內地買家在「撤辣」後對香港樓市抱有希望，加上內地樓市不濟，港樓就成了相對穩健的投資。最重要一點是，「撤辣」後內地人購買香港物業，再不用繳付巨額辣招稅，加上這幾年香港樓價回調約25%，故感覺這時候來港置業，就如同半價購物；而且，目前在香港買樓收租，回報率動輒有3至4厘。至於香港人，雖然亦受惠於「撤辣」，但部分人經歷過去幾年的困境，對樓市前景仍未夠信心，會擔憂旺市只屬曇花一現，所以仍會糾結於入市與否。

當然，亦有部分香港人已選擇入市，因為「撤辣」對一些投資者及投機者相對有利，不用再被綁手綁腳，可以趁有賺幅時就離場；也毋須向家人「借名」入市。其實，大家也不用太憂心樓市沒有足夠的「柴火」不斷燃燒。內地人在香港購買物業的消息，在「小紅書」或其他社交媒體視頻不斷播放，內地人來港購買物業的數量，亦將會增加。

此外，內地增加青島及西安兩個港澳自由行城市，這批旅客遊港期間或會找機會參觀新樓盤，進而起了來港置業的興趣。內地客積極入市，不但會令市况繼續燃燒，更會令有強烈「危機感」的香港人也變得樂觀一點，到時各類買家都考慮投入市場，令交投量有一段頗長時間可企穩在高位。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]