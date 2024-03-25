moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：南下買樓熱 燃起港樓市

標籤：廖偉強

【明報專訊】政府撤銷樓市辣招，樓市在不足一個月內就高速升溫。在港人喜歡北上消費的同時，內地客則熱中南下到香港「掃」新樓盤，而且入市態度比港人更積極，成為了近期樓市交投大爆發的引擎。

今次樓市快速轉熱，內地人成為「先頭部隊」帶動大市，對他們而言，今次「撤辣」是入市大好時機，因內地買家在「撤辣」後對香港樓市抱有希望，加上內地樓市不濟，港樓就成了相對穩健的投資。最重要一點是，「撤辣」後內地人購買香港物業，再不用繳付巨額辣招稅，加上這幾年香港樓價回調約25%，故感覺這時候來港置業，就如同半價購物；而且，目前在香港買樓收租，回報率動輒有3至4厘。至於香港人，雖然亦受惠於「撤辣」，但部分人經歷過去幾年的困境，對樓市前景仍未夠信心，會擔憂旺市只屬曇花一現，所以仍會糾結於入市與否。

當然，亦有部分香港人已選擇入市，因為「撤辣」對一些投資者及投機者相對有利，不用再被綁手綁腳，可以趁有賺幅時就離場；也毋須向家人「借名」入市。其實，大家也不用太憂心樓市沒有足夠的「柴火」不斷燃燒。內地人在香港購買物業的消息，在「小紅書」或其他社交媒體視頻不斷播放，內地人來港購買物業的數量，亦將會增加。

此外，內地增加青島及西安兩個港澳自由行城市，這批旅客遊港期間或會找機會參觀新樓盤，進而起了來港置業的興趣。內地客積極入市，不但會令市况繼續燃燒，更會令有強烈「危機感」的香港人也變得樂觀一點，到時各類買家都考慮投入市場，令交投量有一段頗長時間可企穩在高位。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]