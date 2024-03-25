布少明：樓市「陽春」非曇花一現

自從樓市全面「撤辣」後，大量購買力「歸位」，無論投資者、收租客或是實際用家，有見樓市氣氛愈來愈好，紛紛加快入市步伐。據美聯物業研究中心綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料及市場消息，3月首20日一手成交量已錄約2800宗，較2月268宗高出超過9倍，預期本月有望錄4500宗，將創自1998年11月後的單月新高。「撤辣」後二手住宅交投同樣顯著增加，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑每周成交量於「撤辣」後已連續3周錄得逾百宗水平。

筆者發現有市場聲音認為今次樓市「陽春」旺市僅屬曇花一現，個人對此表示懷疑。今次政府全「撤辣」，有助令積壓多年的樓市購買力持續釋放，配合未來美國減息帶動本港息率跟隨回落，相信屆時將進一步增加「租轉買」上車客、換樓業主及長線收租投資者的入市意欲，令旺市得以維持更長時間。

全「撤辣」亦令內地客入市意欲同樣急增，最近亦不乏大手掃貨個案，預期未來內地人入市佔比將愈來愈高，成為「後辣招時代」的樓市生力軍。

另外，政府各項不同人才計劃去年吸引約12萬人來港，若將2017至22年間約30萬內地專才來港同樣計算在內，這批潛在購買力相當驚人，勢將成樓市復蘇的主力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]