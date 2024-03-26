招行去年純利升6% 淨息差降

去年招行營業收入下跌2.37%至3366.02億元，其中淨利息收入按年跌1.63%至2146.69億元，淨利息收益率2.15厘，按年跌0.25厘。去年內地推動行業降低存款利率，招行客戶存款平均成本率按年仍增0.1個百分點至1.62%，整體計息負債平均成本率升0.12個百分點至1.73%，整體生息資產平均收益率則為3.76%，按年跌0.13個百分點。淨手續費收入按年跌10.78%，至841.08億元。

招行指淨息差下跌，因為貸款市場報價利率（LPR）持續下調、有效信貸需求不足，新貸款定價按年下跌，而居民消費及購房意願有待進一步復蘇，收益率較高的信用卡和按揭貸款增長乏力。在負債成本方面，則受企業結算資金等低成本企業活期存款增長受限，資本市場波動令居民貸款定期化，令成本上升，該行今年將積極採取措施，努力將淨息差維持在行業較佳水平。

截至去年底，招行不良貸款率0.95%，按年跌0.01個百分點，撥備覆蓋率437.7%，按年下降13.09個百分點。其中房地產業不良貸款率5.01%，按年升1.02個百分點，貸款餘額按年減少12.88%至2907.42億元。招行稱，房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，高信用評級客戶貸款餘額佔比超七成，85%以上房地產開發貸款餘額分佈在一、二線城市城區。