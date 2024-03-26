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國藥去年多賺6%勝預期

【明報專訊】國藥控股（1099）昨開市前公布去年全年業績，純利按年增長6.2%至90.54億元（人民幣，下同），高於市場平均預期的88億元；每股盈利2.9元，派末期息0.87元，按年升6.1%。業績勝預期惟國藥昨股價收報20.4港元，跌1.2%，成交7655.9萬港元。

末期息升至0.87元

期內，收入按年增8%至5965.7億元（見表），其中醫藥分銷業務收入升8.2%至4237.57億元；器械分銷收入增加8.3%至1295.84億元；以及醫藥零售收入升8%至349.86億元。而集團去年毛利按年升2.3%，至485.12億元，毛利率則略為下降0.5個百分點至8.13%。

資本開支按年略增0.2%

去年資本開支為24.88億元，按年略增0.2%，主要是購買物業、廠房及設備支出增加所致。另外，期內經營活動所得現金淨額為171.73億元，按年減少37.91億元。截至去年底止，現金及現金等價物為638.09億元。

公司表示，短期來看，醫療行業恢復仍需克服疫情形成的衝擊，以及應對醫保改革帶來的傳統業務營利水平下降的挑戰，同時更面臨結構性轉型和發展新質生產力等全新的局面和要求。

同時，集團表示，將進一步優化資源匹配，加速佈局戰略性新興產業，促進上下游產業鏈延伸。