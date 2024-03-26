Nvidia擴AI應用 進軍醫療保健

伙強生及GE Healthcare

Nvidia近期透露將AI技術應用於醫療領域的多種方式，例如生物技術公司Recursion Pharmaceuticals等，一直在GPU專業雲供應商的協助下，擴展其生物醫學研究。這些企業的研究，都用上了Nvidia的AI基礎設施。

Nvidia表示，在醫療保健領域，數碼生物學和生成式AI正協助推動藥物研發、手術、醫療成像及可穿戴設備的發展。去年，該公司為Recursion的藥物研發項目投資5000萬美元。Recursion正於其雲平台輸入其生物及化學數據，以訓練Nvidia的AI模型。Nvidia迄今最大的醫療保健優勢之一，是其BioNeMo平台。它是專為藥物開發而設的生成式智能雲服務。

穆迪科技分析師Raj Joshi指出，假設一家生物技術公司從Nvidia獲得全部技術，就可開始進行各種工作，而毋須考慮如何使用這項技術。安永分析指出，過去逾一年，AI取得切實的成果，而AI能如何幫助製藥行業、醫療技術行業或生物技術行業也有矚目的應用例子。

藥物開發從概念到臨牀研究至少需要10年以上，耗資巨大，且失敗的風險很高。以生物技術為中心的生成式AI平台，有望降低業界的經營成本。安永去年底進行的調查顯示，約41%生物技術企業CEO正尋找為企業營運引入生成式AI的具體方式。

（綜合報道）

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