梁天卓：低成本累積人力資本

這一隻「藥」其實不是藥，它其實只是充足的睡眠。最近我在讀一本關於睡眠好處的書（Why We Sleep），作者是一位專注研究睡眠的神經科學家。他在書中用不少篇幅解釋充足睡眠（8小時）的各種好處，其中他提到睡眠快速動眼期（rapid eye movement，REM）和非快速動眼期（non-rapid eye movement，NREM）之分，而對增加某種記憶力和創意以及抗抑鬱十分有效的睡眠快速動眼期通常集中在整晚睡眠的後半段。換言之，讓小朋友睡足8小時可以大大提升他們的人力資本！

睡眠不足影響學業

睡眠不足會如何影響小朋友？不少研究已證明，睡眠不足可以大大影響學童的成績。在美國，由於要遷就校巴司機的上班時間，不同地區的中小學上學時間並不一樣。有研究利用這個地區差異和學童們的學業成績作分析，並發現同樣家庭背景但上學時間較早的學生成績平均較上學時間較遲的學生為差。

以我所知，香港沒有類似的研究。不過，本地學童睡眠嚴重不足並不是新聞，有的做功課做到半夜，有的每朝要由北區坐校巴出九龍塘名校上學，有的兩者皆是，總之無論是他們的就寢還是起牀時間都大大縮短每晚的睡眠總時數，小朋友能夠達到睡眠快速動眼期的時間往往十分有限。

充足睡眠 或犧牲其他活動時間

剛才我說充足睡眠這隻「藥」是免費其實並不完全對。正所謂「天下沒有免費的午餐」，同樣地對不少父母來說，讓小朋友有充足的睡眠，變相減少了他們努力做功課的時間，亦可能要犧牲他們「翻山越嶺」跨區到名校上學的機會；但作為父母，這當中的取捨其實不得不細心考慮。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]