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科技園公司與滙豐簽署三年合作協議 首項公私營協作 共建金融科技生態圈

香港經濟正朝著多元發展，金融科技（Fintech）是其中一個重要領域。為了促進本地金融科技生態圈的發展，香港科技園公司（科技園公司）和滙豐簽署為期三年的戰略合作協議，是香港最大創新科技（I&T）和主要環球銀行的首項公私營協作。在五大框架之下，結合雙方資源，支持香港的初創企業、金融科技和I&T生態圈發展，進一步推動香港數字經濟發展。

2023年香港施政報告強調科技創新和發展，體現政府透過科技提升港長期競爭力的策略和願景。目前香港是全球領先的金融科技中心之一，擁有超過1,000家金融科技公司和近4,000家初創企業，其中包括10家估值逾10美元的獨角獸公司。

主禮嘉賓、香港特區政府財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇，喜見香港繼續擴大金融科技生態圈，她表示；「本港金融科技企業提供了許多創新服務，例如流動支付、智慧財務顧問、財富管理和區塊鏈等，配合中國內地及大灣區的經濟發展，並創造大量的就業機會。另一方面，今次協議亦建立國際金融科技走廊，讓本地初創探索國際機遇，尤其是正在冒起的中東及亞洲經濟體。」

 

連結創科網絡與投資專業 拓展國際金融科技走廊

香港正努力完善創科生態圈，迎來創科的黃金時代。今次科技園公司和滙豐合作，目的是幫助金融科技業增強發展動能。香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「香港兼具金融及創科優勢，此次合作建立國際金融科技走廊，我們將利用優秀的網絡，為科技公司提供資金、指導和商業配對活動，讓初創企業抓住商機。」他續表示，科技園公司致力帶領園區公司走上世界舞台，包括參與美國消費電子展（CES）及中東國際先進科技展（LEAP）。

環球銀行夥拍金融科技公司，為消費者和企業帶來創新服務，可謂雙贏方案。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「香港和海外市場都在大力推動金融科技高速發展。滙豐一直是數以百計金融科技公司的客戶、合作夥伴、往來銀行和投資者；並且在62個國家及地區營運，擁有豐富專業知識，累積高度合規行業要求和風險管理的經驗，有能力促進與金融科技公司更高效的合作。」

 

專注五大領域 涵蓋融資及指導

是次合作專注於五大領域，包括建立國際金融科技走廊、引進投資機會、擴展與支持金融科技生態圈、促進數據協作，以及共創解決方案。其中建立國際金融科技走廊的目標，是促進香港金融科技公司與全球夥伴之間的合作，吸引外地公司在香港設立業務。今年3月，科技園園區公司已參加了前往沙地阿拉伯的商務代表團，物色新商機。同時，科技園公司和滙豐通過舉辦「電梯募投比賽（EPiC）」、商業配對等活動，安排科技公司與投資者和企業夥伴聯繫，推動他們向全球市場發展。

對內方面，滙豐將為金融科技公司提供與行業專家交流、接受指導等發展機會，並舉辦一系列研討會，拓展科技園公司的金融科技生態圈。科技園公司亦甄選不少於50家具潛力的金融科技公司與滙豐合作，提供量身定制融資方案和投資機會，以支持其成長和發展。

同時，滙豐將評估科技園公司生態圈內企業所提供的金融科技方案外，亦會尋求共同開發產品的機會，透過推動推動跨行業數據協作，促進創新的產品和服務。

 

環球導師 助滿足國際標準

雖然金融科技機會處處，但是往往牽涉跨境應用，需要滿足不同國家對網絡保及數據的保安監管。香港科技園公司策略夥伴總監柯志成指，跟滙豐結成伙伴是不二之選。他說：「香港科技公司向外闖，未必預知走向那些國際舞台，滙豐在環球市場具有網絡及影響力，能夠及時作出財務支援外，亦熟悉不同國家對金融科技的監管要求。因此，今次合作令人振奮的地方，是滙豐會擔當導師，指導金融科技企業滿足監管要求，甚至協助測試其產品。」

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradovic）亦表示：「香港正在通過鼓勵初創、數字化經濟和發展科技來實現經濟轉型和多元化，正與這項合作的目標如出一轍。我麽希望為香港的初創企業、金融科技和科技生態圈，以及數字經濟願景產生實質且積極的貢獻。」

此次合作協議還包括數據協作，透過跨行業交換數據，如銀行、零售、餐飲旅遊等，產生巨大的商業效益。博揚認為：「香港正在發展數碼中心願景，金融科技、人工智能、虛擬辦公室都是重要支柱，而跨境、跨行業的數據協作最為關鍵。滙豐將參與其中，見證香港經濟多元發展。」

 

資料由科技園提供

 

 

 